YURDUN dört bir yanında, her biri kendine özgü hazırlanış, pişiriliş, tüketim standardı olan ‘özel simit’ çeşitleriyle dikkat çekiyor. Bir zamanlar Yozgat’ta da ‘Yozgat Simidi’ olarak hazırlanıp, satışa sunulan bol susamlı simidin yerini ‘Ankara Simidi’ aldı. Fırıncı Necati Uymaz’ın Tol Çarşı’da bulunan kara fırınlarında hazırlanan Yozgat Simidi, yıllar sonra yeniden piyasaya sürüldü. İş insanı Bahri Kayabaş, Yozgat Simidini yeniden gündeme taşımak adına açtığı ‘Simitçi’ adlı işyerinde, 15 yaşından itibaren Ankara’da simit imalatında çalışan ustayı transfer edip, imalathanesini teslim etti. 48 yaşındaki simit ustası İsmail Şenyiğit, 13 yaşından itibaren simit imalatında bulunduğunu, çırak olarak başladığı mesleğini usta olarak devam ettirdiğini bildirdi. Şenyiğit, her bölgenin, şehrin kendisine özgü damak tadının bulunduğunu, simidin de her bölgenin kendisine özgü taraflarının bulunduğunu kaydetti. Şenyiğit, ‘’Simidin hamurunu, Yozgat yöresinde yetişen buğdaydan elde edilen unla yoğuruyorum. Buğdayın kalite ve lezzeti, fırından çıkan simide de olduğu gibi yansıyor. Yozgat simidinin en önemli özelliklerinden birisi tazeliğini uzun süre koruyor olmasıdır’’ dedi. Yozgat Simidinin yıllar sonra yeniden piyasaya çıkmasını sağlayan iş insanı Bahri Kayabaş, ‘’İlk günden itibaren simide yoğun talep var. Günün her saatinde simidimiz hazır. Fırınımız sürekli yanıyor. Toplu halde pişirip, tezgaha koymuyoruz. Tükendikçe hamur hazırlanıp, taze taze servis ediliyor. İsteyen işyerimizde, isteyen kendi işyerinde Yozgat simidini tüketiyor. Bugüne kadar tepkiler hep olumlu oldu’’ diye konuştu.