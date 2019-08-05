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Yozgat Şenlendi

YOZGAT merkez, Sorgun ve Boğazlıyan ilçesi farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali etkinlikleri dün akşam verilen konser ile tamamlandı.

Yozgat Şenlendi

YOZGAT merkez, Sorgun ve Boğazlıyan ilçesi farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali etkinlikleri dün akşam verilen konser ile tamamlandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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Yozgat Şenlendi

Cuma günü başlayan etkinlikler kapsamında her gün akşam ünlü sanatçılar tarafından konser verildi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sorgun ilçesinin Bahadın Beldesi’nde bu yıl 22’incisi düzenlenen ‘Kültür Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Arif Baş Açık Hava Müzesi önünden Hacı Demirel Amfi Tiyatrosu'na kadar kortej yürüyüşüyle başlayan şenliğe Yozgat Valisi Kadir Çakır ve CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı. Vali Kadir Çakır, çok güzel bir manzara ile karşılaştığını, 22 yıldır düzenlenen şenliğin son yıllarda biraz daha çıtasını yükselterek daha organize, daha güzel bir hale geldiğinin altını çizdi. Sorgun ilçe merkezi Dutluk Parkında ise Belediye tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Çocuk Şenliği’ etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Boğazlıyan ilçesinin Özler Köyü’nde düzenlenen ‘Geleneksel Özler Yaz Festivali’ etkinlikleri vatandaşları bir araya getirdi.

Son Güncelleme: 04.08.2019 15:13
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