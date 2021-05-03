Yozgat-Samsun hattı

Samsun dışında farklı şehirlerdeki BİLSEM öğrencileri ve öğretmenlerin yanı sıra meslek liselerinden de öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı 70’den fazla katılımcıyla bir araya gelinen etkinlikte, öğrencilerin kendilerini keşfetmeye, yeni şeyler öğrenmeye ve üretmeye dönük farkındalıklarının artırılmasına katkı verildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilim insanlarının çalışmalarıyla ortaya çıkan yeniliklerin hayatımızı nasıl değiştirdiğine dönük ilgi çekici konulara değindi.