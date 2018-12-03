Yozgat Rüzgarı esti

Yozgat Valisi Kadir Çakır, ilçe ve firmaların stantlarını ziyaret ederek, sergiledikleri ürünler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçilerle bol bol sohbet eden Vali Çakır, İstanbul’da yaşayan herkesin bu tip etkinliklere destek vermesi gerektiğine işaret etti. Tanıtım günleri etkinliğinde Yozgatlı sanatçılardan Mümin Sarıkaya ve Gökhan Ay da sahne aldı. Her iki sanatçı da etkinliğin açılışından, son gününe kadar fuar alanında bulunup, stantları gezmeyi tercih etti.