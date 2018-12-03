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Yozgat Rüzgarı esti

YOZGAT’ın yöresel lezzetleri, tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve yatırım fırsatlarının tanıtıldığı, ‘Yozgat Tanıtım Günleri’ İstanbul’u adeta salladı.

Yozgat Rüzgarı esti

YOZGAT’ın yöresel lezzetleri, tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve yatırım fırsatlarının tanıtıldığı, ‘Yozgat Tanıtım Günleri’ İstanbul’u adeta salladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
47 Okunma
Yozgat Rüzgarı esti

Yozgat Valisi Kadir Çakır, ilçe ve firmaların stantlarını ziyaret ederek, sergiledikleri ürünler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçilerle bol bol sohbet eden Vali Çakır, İstanbul’da yaşayan herkesin bu tip etkinliklere destek vermesi gerektiğine işaret etti. Tanıtım günleri etkinliğinde Yozgatlı sanatçılardan Mümin Sarıkaya ve Gökhan Ay da sahne aldı. Her iki sanatçı da etkinliğin açılışından, son gününe kadar fuar alanında bulunup, stantları gezmeyi tercih etti.

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