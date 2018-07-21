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Yozgat renklendi

YOZGAT Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklar estetik ışıklandırmalarla renklendirildi.

Yozgat renklendi

YOZGAT Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklar estetik ışıklandırmalarla renklendirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgat renklendi

 Yozgat Belediyesince altyapı çalışmaları tamamlanan Kayseri ve Çarşamba Pazarı Caddesinde estetik ışıklandırma yapıldı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, yapılan ışıklandırmanın şehre ayrı bir renk kattığını ve vatandaşlar tarafından da beğenildiğini söyledi.  Amaçlarının şehri yaşanılır bir kent haline getirmek olduğunu dile getiren Arslan, "Bu iki caddemizde de yol yapım ve kaldırım çalışmamız oldu. Altyapısını tamamlandıktan sonra güzel bir ışıklandırma çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın burada geceleri rahat gezmeleri için motifli ve renkli ışıklarla caddemizi aydınlattık. Göze hoş gelen bir görüntü oluştu" dedi. 
Işıklandırmayla birlikte vatandaşlardan çok sayıda teşekkür aldıklarını kaydeden Başkan Arslan,"Şehrimizin güzel bir görünüme kavuşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Bu tür çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek" diye konuştu.

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