Yozgat Organize Sanayi Bölgesine 6 Fabrika

YOZGAT İl genelinde bulunan yeraltı ve yerüstü kaynakların ekonomiye kazandırılıp, işlenerek, pazara sunulması yönünde başlatılan ‘Tedarik Zinciri’ projesi ve ‘İşadamları Zirvesi’ etkinliğinin geri dönüşümleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 fabrikanın kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini hatırlattı, Yozgat Merkez ve Boğazlıyan ilçesinde de Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını bildirdi. Yozgat havalimanı, Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren projelerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Oktay, belediye başkanları ve milletvekilleriyle Yozgat'a yönelik istihdamın geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizdi. Oktay, Yerköy ilçe merkezinde özel bir Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte bu ilçeye bağlı Sarayköy bölgesinde Yozgat Organize Sanayi’nin bulunduğunu, Yozgat-Sorgun arasında ve Boğazlıyan bölgesinde de iki ayrı OSB’nin kuruluş çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

6 FABRİKA KURULACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat’ın kalkınabilmesi, istihdamın artırılması, üretimin artırılabilmesi için zihinsel bir dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Oktay, "Yavaş da olsa bunun bir sonucunu almaya başladık. Yerköy-Saray tarafındaki organize sanayi bölgemizde 155 kişinin istihdamını sağlayacağı tekstille alakalı bir alanda işletme açılmak üzere. Organize sanayi bölgesinde iki yıl öncesinde bin 450 kişi çalışıyordu. Bugün itibarıyla oradaki toplam istihdam 2 bin 60 olmuş durumda ama bu bizim arzu ettiğimiz seviye değil. 155 kişilik istihdama ilave 6 yeni tesisin temelini atacağız. Temelini atacağımız tesisler de aslında bu yıl hayata geçmesini arzu ettiğimiz projelerdi. Bu tesisler farklı alanlarda yapılan projeler. Bu tesisler bin 35 kişilik istihdam sağlayacak. Bunlar medikal, elektrik, tekstil ve savunma sanayisi alanlarında üretim yapacak tesisler. İstihdam sayısı olarak 2 bin 60'tan 3 bin 250'ye çıkmayı arzu ediyoruz ama bunun yeterli olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. Oktay, Çorum'daki iş adamlarının da Yozgat'ta yatırıma yönlendirilmesi için Yozgat-Sorgun bölgesine organize sanayi bölgesi yapılacağını, Boğazlıyan ilçesinde de bir organize sanayi bölgesinin bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili yoğun gayret içinde olduklarını sözlerine ekledi.