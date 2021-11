YOZGAT OKYANUSU DA AŞTI

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, İngiltere Ulusal Ajansı’nın finanse ettiği, İngiltere, Romanya, Anguilla ve ülkemizin katıldığı uluslararası Erasmus Plus çalıştayında göç, göçmenlik, ırkçılık, mülteciler ve insan hakları konularının ele alındığı etkinlikte Yozgat’ı tanıttı. Dünyayı ilgilendiren mevcut konular üzerine karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı, çözüm yollarının arandığı proje 11 gün sürdü. İngiltere Ulusal Ajansı’na ek olarak Karayip Eğitim ve Kültür Fonu’nun da desteklediği çalıştaya davet edilen Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve Faruk Can Koç uluslararası proje dahilinde çekimi yapılan belgeselde çekim ekibinde yer aldı. Mülteciler, göç ve insan hakları konusunda katılımcıların röportajlarına yer verilen belgeselin yönetmenliğini Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, görüntü yönetmenliğini ise öğrencisi Faruk Can Koç üstlendi. Ekip ayrıca tüm eğitim amaçlı oturumlara katılarak projenin tanıtım filmini de üstlendi. ‘Wind of Change’ adı ile gerçekleşen Erasmus Plus çalıştayına, dünyaca ünlü sosyal yorumcu ve Jameika siyasi aktivisti Patrick Vernon da katıldı. İngiltere Buchkingam Sarayı başta olmak üzere birçok alanda göçmenlik üzerine yaptığı çalışmalarla ödülü ve nişanesi bulunan Vernon’da Karayip Adaları’ndaki çalıştaya gelerek katılımcılara eğitim verdi. Tüm masrafların Erasmus fonları dahilinde ödendiği projede ülkemizi temsil eden Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, böyle bir projede yer almanın, ayrıca öğrencisinin de dahil edilmiş olmasının onur verici olduğunu belirterek, ‘’Üniversitem adına çok mutluyum. Karayip Ülkelerinden biri olan Sint Maarten’e ülkemizden resmi olarak daha önce hiçbir üniversite davet edilmemiş. Ve Erasmus çalışmalarıyla öne çıkan hiçbir üniversitenin Karayip ülkeleri ile ortaklığı yok’’ dedi. Proje sayesinde Yozgat Bozok Üniversitesinden katılım sağlayarak, adanın hem Hollanda hem de Fransa tarafı için bilgi sahibi olduklarını aktaran Kalaycı, ev sahibi kurum ile anlaştıklarını, daha fazla öğrenciyi böylesine akademik ve kaliteli çalışmalara yönlendirmek, aynı zamanda doğası ve coğrafi güzellikleriyle öne çıkan bu adaya getirmek istediğini aktardı. Kalaycı, ‘’Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ hocamızın da sürekli yinelediği kararlılıkla başarıya sloganını kendimize bayrak edindik. Ve son üç senedir sadece Radyo televizyon programı dahilinde Avrupa ülkelerine giden öğrenci sayımız üniversitemiz genelinde Erasmus ile yurt dışına çıkan öğrenci sayısından fazla. Bu; inanmanın, çalışmanın sonucudur. Yirmili yaşlarda üniversitemize inanan, okumaya gelen gençlerimizi hayal dahi edemedikleri ülkelere götürmek o gençlerin ufkunu açmak ve ülkemizin yarınlarına vizyon katabilmek için çok önemli. Bu oluşumların sayısını arttırmak, uluslararası projelerin Yozgat’ta ve üniversitemizde de yapılmasını sağlamak ise en büyük gayemiz. Proje sonunda tarafımıza sunulan ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaların ise sahiplerine, eğitim, yurtdışında akademik süreçlerde kabul alma, vize kabulü gibi konularda ciddi anlamda faydası var’’ şeklinde konuştu. •HABER MERKEZİ•