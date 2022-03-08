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Yozgat OKAF’a katıldı

Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Orta Karadeniz Kariyer Fuarına (OKAF) ESK Yozgat Kombinası da katılım sağladı.

08 Mart 2022 Salı 00:42
Yozgat OKAF’a katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde 2019 yılında ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla yola çıkan bölgesel kariyer fuarları kapsamında düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarına Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinesi de katılım sağladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Samsun eski Makro Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinesi Müdürü Alpaslan Kılıç ve Müdür Yardımcısı İsmail Dişli, kurumun faaliyet alanları, yürüttüğü hizmetler hakkında üniversiteli öğrencilere kariyer planlamalarıyla ilgili tanıtım yapıp, ikramlarda bulundu.
KARİYER FUARI NEDİR ?
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde 2019 yılında “Yetenek Her Yerde” temasıyla yola çıkan bölgesel kariyer fuarları; üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir. 2019 yılında farklı bölgelerdeki 8 ilde 87 üniversitenin iş birliği ile düzenlenen kariyer fuarları ilk yılında, 70 binden fazla genç yeteneği 351’i kamu kurumu olmak üzere bin 315 işveren ile buluşturmuştur. Her yıl daha çok genç yeteneğe ulaşmayı hedefleyen kariyer fuarları 2020 yılında ise; 130 üniversitenin iş birliği ile 10 ilde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında COVID-19 salgınının etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan önlemler nedeniyle düzenlenemeyen fuarlar, 2022 yılında alınan tedbirler çerçevesinde çeşitli bölgelerde etkinliklerine devam edecektir. Hem öğrenciler ve mezunlar hem de sektör açısından kariyer noktasında önemli katkılar sağlayan bölgesel kariyer fuarları interaktif bir program çerçevesinde birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasını hedeflenmektedir. Bölgesel kariyer fuarlarından biri olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde 02-03 Mart 2022 tarihlerinde Samsun eski Makro Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi. 6 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesi ile ortak etkinlikler düzenlendi.

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