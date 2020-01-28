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YOZGAT MERKEZ OLACAK

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşacak üniversitenin yapacağı çalışmalar hakkında kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamlarına bilgi verdi.

YOZGAT MERKEZ OLACAK

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşacak üniversitenin yapacağı çalışmalar hakkında kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamlarına bilgi verdi.

28 Ocak 2020 Salı 03:46
YOZGAT MERKEZ OLACAK

Karadağ, Yozgat'ın kenevir üretimi ve üretilecek kenevirin işlenmesi konusunda bir üs haline geleceğini söyledi. Karadağ, Kenevir ekiminin 19 ilde serbest bırakıldığını, Yozgat'ın da bunlardan biri olduğunu anlattı. Karadağ, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamında üniversitemiz 'endüstriyel kenevir' alanında ihtisaslaşması Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildi. Biz de bu yönde çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. İlk etapta kenevir enstitüsü ve araştırma merkezleri kuracağız" dedi.  Karadağ, kenevirden katma değeri yüksek ürünler elde edildiğine değinerek, Kenevirin üretim yelpazesinin çok geniş, batarya üretiminde, biyoenerji, biyoetanol, ilaç üretiminde kullanıldığına vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Ülkemiz de bu konularda dışa bağımlı. Bu nedenle bu ürünleri Yozgat'ta üretmemiz mümkün. Bu çalışmalara iş insanlarımızın da katkı sunması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarımızdan, iş insanlarımızdan, basın mensuplarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu. Karadağ, Kenevirin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi için çalışma yapacaklarını, diğer illerde üretilen kenevirleri Yozgat'ta değerlendirip, bu alanla ilgili sanayi kuruluşlarının da kurulacağına vurgu yaptı. 

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YOZGAT MERKEZ OLACAK
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