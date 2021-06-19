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YOZGAT MERKEZ OLACAK!

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası İnşaatlarında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:47
YOZGAT MERKEZ OLACAK!

Yozgat Milletvekili Başer, Hayvan Hastanesi ve Borsasının hizmete girmesiyle hayvancılık sektöründeki gelişmelerin artarak devam edeceğini belirtti, Organize Sanayi Bölgesi’nin devreye girmesiyle de istihdamın artacağını söyledi.

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapımı devam eden Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası ile Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, bir dizi incelemelerde bulunup, ziyaretler yapmak üzere geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada seçim bölgesi Yozgat’a geldi. Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası inşaatları gezen Başer, daha sonra Sarıkaya ilçesine geçti. Sarıkaya’da çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerine de gitti. Çeşitli ziyaretlerde bulunan Başer, Boğazlıyan ilçesinde de afetten etkilenen çiftçilerle bir araya gelip, Uzunlu Barajı Kapalı Sistemi ve Oğulcuk Barajı inşaatlarını da gezdi. Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Çelik’in de eşlik ettiği ziyaretlerde Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası inşaatının bu yılsonunda tamamlanarak, hizmete açılacağını bildirdi. Tesisin tamamlanmasıyla Yozgat’ta hayvancılığın ivme kazanacağını, çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini bildiren Başer, ‘’Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 65 bin 510 metrekare alan üzerine yapılan tesiste, her birinde 360 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasiteli 2 bin 125 metrekare büyüklüğünde 4 padok bulunan tesis Yozgat’ta hayvancılığı daha da ileriye taşıyacak, önemli bir yatırımdır’’ dedi. Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi inşaatını da gezen Başer, 1250 dönüm alan üzerinde 47 parselden oluşan bölgenin altyapı inşaatının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.
 

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YOZGAT MERKEZ OLACAK!
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