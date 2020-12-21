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YOZGAT MERKEZ OLACAK

Kaz yetiştiriciliği bakımından ülkemizin önde gelen illerinden Kars’ta yetiştirilen kazların yumurtasının bir bölümünün Yozgat bölgesinden götürüldüğünün tespiti üzerine Ziraat Fakültesi tarafından alan taramasıyla başlatılan çalışmalar belirli bir noktaya geldi. Yerköy ilçesinde üniversite bünyesinde kurulan merkezde yetiştirilen kaz cinsinin il genelinde çoğaltılırken, sadece etinden değil damızlık yumurta ve tüyünün de ekonomiye kazandırılmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:51
YOZGAT MERKEZ OLACAK

YOZGAT Bozok Üniversitesi tarafından Yerköy ilçesinde kurulan Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Damızlık Kaz Üretim Tesisinde yetiştirilen kazlar, ‘Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi’ kapsamında halk elinde ıslah edilerek, çoğaltılması çalışmaları devam ederken, kazın tüyü ve damızlık yumurtasının da ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Boz, üreticilerin geleneksel yöntemle kaz üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, üreticilerin bilimsel yöntemlerden yararlanmaları gerektiğini söyledi. Akademik denetim altında yetiştirilen kazın, diğer kazlardan ilk bakışta farkı gözleri. Gök mavisi göz yapısı, diğer kazlara göre tüyündeki yumuşaklık dikkat çekiyor. Yozgat Merkeze bağlı Kuyumcu Köyünde gerçekleştirilen kaz dağıtımında, dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Kapalı kamyonet kasasında getirilen kazlar, önce araçtan inmek istemedi. Ardından, araca binen görevliden ürküp, peş peşe kamyonetten atlayan kazlar, sürü psikolojisi ile hareket edip, köyün dağlarına doğru kanat çırparak koşmayı tercih etti. Merkez Müdürü Dr. Mehmet Akif Boz, Yozgat’ta sahaya daha fazla açılmış olduklarını bildirdi. Boz, ‘’Rektörümüzün ve yönetimimizin desteği ile birlikte üniversitemizdeki KOP çalışması ile beraber kesimhane, kuluçkahane, tüy hane tesisini de önümüzdeki yıl işleme alacağız. Yani daha sahadaki hayvanlarımızı artık kendi başına bırakmayacağız. Hepsine destek olacağız, ek gelir elde etmelerini de sağlayacağız. Yozgat olarak sadece damızlık kaz için Türkiye’de bir numara değil diğer üretimler için de bu konuda katma değer sağlayan ekonomik olarak en iyi gelir elde eden il olabilmek için mücadele edeceğiz’’ dedi.

TÜY VE KESİMHANE

Yerköy ilçesindeki Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Damızlık Kaz Üretim Tesisinde 2017 yılında temeli atılan Kaz Tüyü ve Kesimhane tesislerinin önümüzdeki yıl hizmete açılacağı kaydedildi. Dr. Mehmet Akif Boz, Türkiye’de kazlar için özel bir kesimhane bulunmadığını, bu yüzden kesilen kazların ruhsatız ve sağlıksız ortamda tüketiciye ulaştırıldığını hatırlattı. Boz, ‘’Önümüzdeki yıl açılışını yapacağımız kesimhane ile birlikte Türkiye’de ilk defa kaz eti marketlerdeki raflarda yerini alacak. Tesisimizde Türkiye’de yerli ırklarımızı seleksiyon ile ıslah ederek yumurta verimini yükselteceğiz.  Bu sayede Türkiye’ye yurt dışından kaçak diğer ırkların girişi ortadan kalkmış olacak. Tesisimizde yerli kaz ile üretimimize devam ediyoruz. Yeni tesislerimizin hizmete girmesi ile bin adet damızlık kaz ıslahı kümesleri olacak. Yılda 3 ila 4 bin civarında kaz üretip sektöre ve piyasaya süreceğiz’’ diye konuştu. 

ÜLKEYE HİZMET

Yerköy ilçesindeki tesislerin sadece Yozgat bölgesine değil, yurt genelindeki bütün üreticilerin kazlarını ruhsatlı olarak piyasaya sürmeleri için önemli katkıda bulunacak. Yozgat’ın, özellikle de Yerköy İlçesinin kanatlı hayvan yetiştiriciliği açısından rakım olarak çok müsait olduğuna da vurgu yapıldı. Türkiye'de damızlık kaz üretiminde bütün üreticilere katkı verecek bir merkez oluşturulduğunun altı çizildi. 

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YOZGAT MERKEZ OLACAK
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