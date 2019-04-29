YOZGAT MARKA OLDU

TURİZM ve Tanıtma Platformu'nun (TUTAP) organize ettiği, bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası Dünya Mirası Türkiye ödülleri törenine Yozgat Marka olarak, damga vurdu. Yozgat eski Valisi Kemal Yurtnaç, Roma Hamamının tanıtılmasına katkısından dolayı ödüle layık görüldü, Turizm ve Tanıtma Platformunun 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası Dünya Mirası Türkiye ödülleri töreninde verilen ödül ve plaketler Aydıncık ilçesindeki Sanat Atölyesi’nde hazırlandı. Siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende, Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamının tanıtılması, UNESCO kültürel miras listesine dahil edilmesi nedeniyle Yozgat eski Valisi Kemal Yurtnaç ödüle layık görüldü. Törende, Türkiye'de tanıtıma katkısı olan belediye başkanları, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar da TUTAP tarafından ödüllendirildi. Törende dağıtılan ödül ve plaketlerde de Yozgat imzası yer aldı. Aydıncık Belediyesi bünyesinde bulunan Sanat Atölyesi yöneticisi Heykeltıraş sanatçı Erol Gürgen tarafından dizayn edilen plaket ve ödüller dağıtıldı. TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, TUTAP'ın bu yıl 10'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti. Türkiye'nin tanıtımında turizmin çok önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Yıldız, "Türkiye'yi tanıtmak için heyecan duymamız, duyarlı olmamız ve istekli olmamız yeterli. Herkesin Türkiye'nin tanıtımında üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. 10 yıllık süreç içerisinde çok güzel çalışmalar yaptık. TUTAP'ın en önemli projesi Dünya Mirası Türkiye Projesi. Türkiye'nin tanıtımında dünya miraslarımızın çok önemli olduğunu herkes biliyor’’ dedi.

ROMA HAMAMI

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Basilica Therma adlı Roma Hamamı, 2 bin yıldır doğal bir sıcak su kaynağı olarak kullanılıyor. 2018 yılında Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen Basilica Therma, antik zamanlardan beri kesintisiz olarak bir sıcak su kaynağı oldu. Orta Anadolu Bölgesi’nde eski çağlardan günümüze kalan en önemli Roma yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Yılan benzeri bir figürün kabartmasından, bu yapının sadece temizlik için değil, aynı zamanda şifa için kullanıldığı anlaşılıyor. Deniz seviyesinden 1170 metre yükseklikteki bir vadide kurulu Yozgat, antik çağlardan günümüze kadar uzanan termal ve şifalı kaynak sularıyla biliniyor. Bunlardan birisi olan Basilica Therma, vadinin en derin bölümünde yer alan bir hamam binasıydı. 2. yüzyılda inşa edilen bu Roma Hamamı, sürekli olarak kullanılmış ve bu muhteşem yapı hâlâ termal sularla şifa kaynağı olmaya devam ediyor. 2010-2015 yılları arasında burada yapılan kazılarda Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluk Dönemlerine ait birçok eser ortaya çıkarıldı. Özellikle Osmanlılar bu termalden büyük fayda sağladı. Son zamanlarda bulunan bir belgeye göre, 1905 yılında Boğazlıyan’daki öğretmenlerin maaşları termalin geliriyle karşılandı. O yıllarda kasabaya Hamam Köy adı verildi. Roma Hamamı sayesinde köy bir kasabaya dönüşmüştü.

