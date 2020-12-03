YOZGAT LAVANTA KOKACAK

AROMATİK bitki bakımından oldukça zengin olan Yozgat’ta doğal alanlarda yetişen bitkilerin tesis edilecek bahçelerde yetiştirilip, ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çayıralan ilçesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından verilen destekle uygulamaya konulan Lavanta projesi, Çekerek ilçesinde de belediye öncülüğünde uygulamaya kondu. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğü de devreye girip, paydaşlarıyla birlikte diğer bölgelerde tesis edilen Lavanta bahçeleri ve işletme tesisleri gezilerek, elde edilen verilerin değerlendirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

TEKNİK GEZİ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte organize ettikleri teknik gezinin geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştiğini, Isparta ilimizde bulunan Lavanta bahçeleri ve işleme tesislerinin gezildiğini hatırlattı. Başkan Çelik, yapılan teknik gezinin verimli geçtiğini söyleyebilmek için elde edilen veriler doğrultusunda Yozgat’ta yapılabilecek çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti. Çelik, yapılan teknik gezide Lavanta yetiştiriciliği ve işlenmesi hakkında gerekli bilgilerin alındığını, Kuyucak köyündeki üreticilerin lavanta bahçeleri gezilip, satış yerlerinin incelenmesinde elde edilen veriler doğrultusunda ‘Yozgat’ta neler yapılabilir?’ sorusunun yanıtını bulmaya yönelik alan taraması, Yozgat’taki örneklerin incelemesinin de yapıldığını ifade etti. Çelik, ‘’Çayıralan ve Çekerek ilçemizde uygulamaya konulan iki ayrı proje var. Bu projelerde elde edilen sonuçlara bağlı olarak Yozgat’ta üretileni işleyip, sanayi mamulü haline getirebilecek tesisler üzerinde çalışmalar yapacağız. Ancak, şu ana kadar Yozgat’ta oluşturulan bahçelerde yetiştirilen ürünler bir sanayi tesisinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde değil. Tarım müdürlüklerimiz, iki ilçemizdeki sonuçlara bağlı olarak yapacakları çalışmalarla yıllık üretim miktarı artırıldığında lavanta bitkisine dayalı sanayi tesislerinin kuruluşuna yönelik daha etkin bir çalışmayı hayata geçirebileceğiz’’ dedi. Çelik, üretim verilerine bağlı olarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle temasa geçip, Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmalarına yönelik girişimlerde bulunacaklarını anlattı.

TALEP VAR

Diğer taraftan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan raporda, doğal ürünlere olan talebin artması ile Dünya’da ve Türkiye’de tıbbi aromatik bitkilerin ön plana çıktığına dikkat çekilerek, Türkiye’de aralarında endemik türlerinde olduğu önemli bir potansiyelin bulunduğu kaydedildi. Raporda, ‘’Tıbbı aromatik bitkiler bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak adına Ajans tarafından bir strateji olarak belirlenmiş olup, bölgemizdeki potansiyelin değerlendirmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde bulunan öncelikle Yozgat ve Sivas illeri olmak üzere yoğun olarak göç vermektedir. Göçün azaltılması için yereldeki çiftçilerin daha fazla para kazanmalarını sağlayıcı bitkiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda Çayıralan ilçesinde lavanta bitkisinin yaygınlaştırılması, Akdağmadeni ilçesinde sahlebin kültüre alınması, Kayseri’de tıbbi nane, biberiye, civanperçemi ve karabaşoto ve Sivas’ın Suşehri ilçesinde limonotu deneme ve yaygınlaştırma ekimleri devam etmektedir. Bölgemizde bulunan diğer ilçelerde de uygun görülecek diğer bitkilerle yeni projeler yapılarak çalışmanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir’’ denildi.

ADA OLUŞTURULACAK

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçesinde bin dekarlık alana 160 bin lavanta dikimi gerçekleştirilerek oluşturulan Lavanta Adası ile ilçenin kalkınmasında önemli rol oynayacağını bildirdi. Başkanı Eyyüp Çakır, 2020 yılı itibariyle Lavanta Adası, Trüf Mantarı ve Bal Ormanı ile ilgili çalışmaların hız verilerek devam ettiğini kaydetti. Başkan Çakır, hem yağ hem de kozmetik sanayinde lavantanın kullanımını sağlayacak tesislerin kurulması için de projeler hazırladıklarını, Arıcılık ve Balcılık Projelerinin de Lavanta ile birlikte marka haline geleceğinin altını çizdi.