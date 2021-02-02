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YOZGAT KONULU FiLM

TRT’de birden fazla film, belgesel ve dizinin yönetmenliğini üstlenip, prodüktörlüğünü yapan Yönetmen Hüseyin Taşkın, ‘Altından Çapanoğlu Çıkar’ sözünü sinema filmi olarak çekilmelerini yaparak, Yozgat kültürüne hediye edecek.

02 Şubat 2021 Salı 00:21
YOZGAT KONULU FiLM

TRT’de bir çok dizi filme, hem prodüktörlük hem de yönetmenlik yapan Yönetmen Hüseyin Taşkın, Senaryo Yazarı/Araştırmacı Ertuğrul Kapusuzoğlu tarafından hayata geçirmeye çalışılan ‘Yozgat Kültür Bahçesi’ projesine, Yozgat’ta çekeceğe bir filmle destek vereceğini açıkladı. Yönetmen Hüseyin Taşkın, Ertuğrul Kapusuzoğlu’nun, iyi bir eğitimci olduğu kadar, iyi bir senarist, iyi bir kültür adamı olduğunu belirterek, ‘’TRT, senaristler listesinde de ismi vardır. En az on filmini ben çektim. O dizi filmler, halen TRT arşivindeler. Yozgat Kazankaya’da da senaryosunu Ertuğrul Hocanın yazdığı bir dizi film çektim. Urfa'da, Ankara yöresinde, senaryosunu yazdığı, hatta oynadığı birçok TV filmini çektim. Yozgatlıların bundan haberleri yoksa, benim elimden ne gelir’’ ifadelerini kullandı. Yönetmen Taşkın, Ertuğrul Kapusuzoğlu’nun Yozgat'a kazandırmak istediği ‘Kültür Müzesi’ ile ilgili ilk fikir jimnastiklerini dinlediğini, projenin olgunlaştığını kaydetti. Taşkın, ‘’Çobanın armağanı bir bakraç yoğurt. Az veren candan, çok veren maldan, denilmiştir. Bir yönetmeninin, böyle bir kültür sanat insanına armağanı ne olur? Elbette, bir film... Hem de Yozgat'ın adını içeren, bilinen o Yozgat’ın ‘Altından Çapanoğlu Çıkar’ adlı meşhur, hikayesinin filmini çekerek, Yozgatlılara ve kültürümüze hediye edeceğim’’ diye konuştu.

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YOZGAT KONULU FiLM
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