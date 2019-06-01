Yozgat Kalite Kongresinde

Yozgat Şehir Hastanesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte, bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’ne şehir hastaneleri hizmet uygulamalarına ilişkin 13 kalite bildirisi sundu. Türkiye, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Pakistan, KKTC, Azerbaycan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere toplam 8 ayrı ülkeden 200’den fazla konusunda uzman akademisyen ve katılımcının yer aldığı kongrede, 10 panel ve 5 konferans olmak üzere toplam 15 oturum, sertifikalı 3 farklı kurs ve sunumlar gerçekleştirildi. Kongreye, Yozgat Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı Ferhat Çetin, Uz. Dr. Ferda Büyük, Eğitim Hemşiresi Filiz Aksan, İletişim ve Tanıtım Birim Sorumlusu Oğuzhan Kara, Rönesans İşletme Hizmetleri işletme müdürleri, ilgili yöneticiler ve kalite ekibi katılım sağladı. Kendi alanında başarılı çalışmaları olan bilim insanları ve sağlık çalışanları tarafından paralel oturumların yönetildiği ve farklı kategorilerde saha uygulama örneklerinin verildiği kongrede, farklı kategorilerde ödüller de verildi. Bu kapsamda, ‘Şehir Hastanelerinde Sürdürülebilir Kalite Süreçlerine, Özel Sektörün Katma Değeri’ sunum kategorisinde Rönesans İşletme Hizmetleri Kalite Müdürü B. Burcu Şengül, ‘Şehir Hastaneleri Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar’ sunum kategorisinde ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ‘En İyi Sözlü Sunum’ ödüllerine layık görüldü.