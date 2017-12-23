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Yozgat iyi başladı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG Hentbol İç Anadolu Grup müsabakalarının ilk gününde Konya takımı ile karşılaşan Yozgat ekibi güçlü rakibini 19-17 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Yozgat iyi başladı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG Hentbol İç Anadolu Grup müsabakalarının ilk gününde Konya takımı ile karşılaşan Yozgat ekibi güçlü rakibini 19-17 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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Yozgat iyi başladı

Müsabakanın ilk yarısında Yozgat ekibine karşılık daha iyi oynayan Konya ekibi uzun süre oyunu önde götürdü. İlk devreyi de Yozgat ekibi karşısında önde kapayan Konya temsilcisi ikinci yarıda oyun hakimiyetini rakibine kaptırdı. Oyunda dengeyi kuran Yozgat ekibi müsabakanın sonlarına doğru rakibine üstünlüğünü kabul ettirirken müsabakayı da 19-17 kazandı.

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