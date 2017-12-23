Yozgat iyi başladı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG Hentbol İç Anadolu Grup müsabakalarının ilk gününde Konya takımı ile karşılaşan Yozgat ekibi güçlü rakibini 19-17 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu.