Yozgat iyi başladı

Müsabakanın ilk yarısında Yozgat ekibine karşılık daha iyi oynayan Konya ekibi uzun süre oyunu önde götürdü. İlk devreyi de Yozgat ekibi karşısında önde kapayan Konya temsilcisi ikinci yarıda oyun hakimiyetini rakibine kaptırdı. Oyunda dengeyi kuran Yozgat ekibi müsabakanın sonlarına doğru rakibine üstünlüğünü kabul ettirirken müsabakayı da 19-17 kazandı.
23 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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