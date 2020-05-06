YOZGAT ISITIYOR!

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde ısıtma sistemleri konusunda endüstriyel ve konut tipi kazan üretimi yapan Erensan Isı, yeni çalışması ile dikkatleri üzerine topladı. Erensan, fabrikaların enerji ihtiyaçlarını uzaktan yönetebileceği yer tipi yoğuşmalı sıcak su kazanı geliştirerek, alanında dikkatleri bir kez daha üzerine topladı. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in, 600 milyon dolar harcayarak inşaat ettiği, dünyanın en modern stadı Emirates Stadı’nın antrenman ve sosyal tesislerinin tüm ısınma ihtiyacı ile İngiltere’deki Oxford ve Cambridge Üniversitelerini, Yozgat’ta ürettiği kazanlarla ısıtan Eransan, teknolojik gelişimini sürdürüyor. Üretimini yaptığı ısı kazanlarını İngiltere’nin yanı sıra Küba, Hollanda, Mısır, İspanya, Senegal, Belçika, Almanya, İran, Rusya, Romanya, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyada pazarlayan Eransan, Yozgat’ın da adını duyurmaya devam ediyor.

EKONOMİYE GÜÇ KATTI

Sabah Gazetesinden Metin Can, haberinde, pandemi döneminde ekonominin ilacının dijital çözümler olduğunu dikkat çekerek, pratik zekası ile ünlü Türk firmalarının bu alanda kısa sürede önemli buluşlara imza attığını bunlardan birisinin de Yozgat’ta bulunan Eransan şirketi olduğunu kaydetti. Türkiye'de başta KOBİ'ler olmak üzere birçok şirket, pandemiye karşı hızlı bir teknoloji ve dijitalleşme yarışına girdi. Dijital buluşlarda pratik zekası ile ünlü Türk şirketleri ciddi fark yarattı. Dijital çözümler ekonominin çarklarına ilaç oldu. Bu firmalardan biri olan ve Yozgat'ta faaliyet gösteren Erensan, fabrikaların enerji ihtiyaçlarını uzaktan yönetebileceği yer tipi yoğuşmalı sıcak su kazanı geliştirdi.

ÜRNETİME DEVAM

Korona günlerinde de üretimini aksatmadan sürdüren Eransan şirketinin, bu sayede hem dünyada hem de Türkiye'de ses getirdiğine vurgu yapıldı. Gemi üzerine enerji santrali kurabilen dünyadaki iki şirketten biri olan firmanın, bu ürünü ile hastaneler ve yüksek metrekareli binaların ısıtma ihtiyacını kolaylaştırdığının altı çizildi.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 15 bin metrekare kapalı alanda önemli bir istihdam sağlayarak faaliyetlerini pandemi döneminde de sürdüren Eransan, üretimlerinin yüzde 60’ını ihracat ediyor. Fabrikada doğalgaz ısıtma kalorifer kazanları, buhar kazanları, endüstriyel ve enerjiye dönük kazanların üretimi yapılıyor.

KENDİSİNİ YENİLİYOR

Yıllık toplamda 4 bin kazanın üzerinde bir imalat yapan firma, rekabet edebilmek için daha fazla katma değer ve daha fazla teknoloji kullanarak daha verimli ürünler üretmek, dünya standartları ve normlarına uygun kazanlar üretmek için gelişen teknolojiye ayak uyduruyor, yeni projelere imza atıyor. Hem ihracat yaparak ülkeye döviz getiren hem de çok katma değerli bir ürün üreten firma, sacı, demiri, boruyu alıyor yerli mühendislik ile birleştirip, bunu yerli işçi ile üreterek, kaynatarak, birleştirerek, testini yaparak kalite standartlarına oturtarak bitmiş bir ürün haline getiriyor.

