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Yozgat'ın beyaz örtüsü

Yozgat Valiliği, kar yağışıyla beyaza bürünen, Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı, Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma Hamamı ile kentin çeşitli noktalarını dronla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:35
Yozgat'ın beyaz örtüsü

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki kar temizleme çalışmalarını sürüyor. Ekipler iş makineleri ile kamyonlara yükledikleri kar kütlelerini şehir dışına taşıyor. (aa)

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