Yozgat'ın beyaz örtüsü

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki kar temizleme çalışmalarını sürüyor. Ekipler iş makineleri ile kamyonlara yükledikleri kar kütlelerini şehir dışına taşıyor. (aa)
29 Ocak 2022 Cumartesi 00:35
Yozgat Valiliği, kar yağışıyla beyaza bürünen, Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı, Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma Hamamı ile kentin çeşitli noktalarını dronla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Belediye ekipleri ise kent merkezindeki kar temizleme çalışmalarını sürüyor. Ekipler iş makineleri ile kamyonlara yükledikleri kar kütlelerini şehir dışına taşıyor. (aa)