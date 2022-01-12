Yozgat ile Sorgun’u birleştirecek

Bin kişinin istihdam edileceği Otonomi projesi Yozgat’ın istihdamına ve ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Tüm bölgeye hitap edecek olan proje sonrasında çevre illerden insanlar Yozgat’a akın etmesi amaçlanıyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Otonomi özel bir teşebbüs tarafından yürütülen büyük bir proje olduğunu söyledi. Hem Sorgun’a hem de Yozgat’a çok ciddi bir yatırım sağlayacağını düşündüğünü vurgulayan Ekinci, ‘’Yozgat ve Sorgun arasında olması içerisindeki proje ile alakalı ben dinlediğim zaman AVM, otel olması gibi etkiler burada hem Sorgun’a hem de Yozgat’a çok ciddi katkısı olacak. Sorgun ile Yozgat arasındaki birleşme noktasında da ivmelendirecek bir yatırım. Dışarıdan da ziyaretçilerin gelebileceği bölgede araba satışının hızlanacağı bir yatırım olacak. Sorgun Belediyesi olarak ta bu projeyi destekliyoruz. İyi bir proje olacak kanaatindeyim’’ dedi.