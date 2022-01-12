Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgat ile Sorgun’u birleştirecek

Uluslararası E-88 karayolunun Yozgat-Sorgun arasındaki kesimine 100 bin metre kare alan içerisine yapımı planlanan Otonomi projesinin Yozgat ile Sorgun’un birleştirilmesi noktasında önemli bir adım olarak görülüyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:04
Yozgat ile Sorgun’u birleştirecek

Bin kişinin istihdam edileceği Otonomi projesi Yozgat’ın istihdamına ve ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Tüm bölgeye hitap edecek olan proje sonrasında çevre illerden insanlar Yozgat’a akın etmesi amaçlanıyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Otonomi özel bir teşebbüs tarafından yürütülen büyük bir proje olduğunu söyledi. Hem Sorgun’a hem de Yozgat’a çok ciddi bir yatırım sağlayacağını düşündüğünü vurgulayan Ekinci, ‘’Yozgat ve Sorgun arasında olması içerisindeki proje ile alakalı ben dinlediğim zaman AVM, otel olması gibi etkiler burada hem Sorgun’a hem de Yozgat’a çok ciddi katkısı olacak. Sorgun ile Yozgat arasındaki birleşme noktasında da ivmelendirecek bir yatırım. Dışarıdan da ziyaretçilerin gelebileceği bölgede araba satışının hızlanacağı bir yatırım olacak. Sorgun Belediyesi olarak ta bu projeyi destekliyoruz. İyi bir proje olacak kanaatindeyim’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Ile Sorgun’u BirleştirecekYozgatIlerigazetesiOcakçarşambaHaberSorgunBelediyebaşkanıM.ErkutEkinciOtonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sonuçlar açıklandı
Sonuçlar açıklandı
Firmalara ziyaret
Firmalara ziyaret
Basilica'ya büyük ilgi
Basilica'ya büyük ilgi
MHP’den ziyaret
MHP’den ziyaret
Sapmaz günümüzü kutladı
Sapmaz günümüzü kutladı
Müftü Gülden başarı diledi
Müftü Gülden başarı diledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim