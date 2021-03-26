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Yozgat il genelinde kar yaşamı olumsuz yönde etkiledi

YOZGAT il genelinde önceki gün gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

26 Mart 2021 Cuma 00:20
Yozgat il genelinde kar yaşamı olumsuz yönde etkiledi

Eğitime dün ara verilirken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Yozgat Valiliğinden dün sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, tipi ve kar sebebiyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta 180 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yozgat'ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçelerine bağlı 180 köy yolunda ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışması yaptı.  Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 180 köy yolundan 120'sini dün akşam saatlerine doğru yeniden ulaşıma açtığı bildirildi.  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 120 köyümüzün yolunu tekrar ulaşıma açtık, inşallah akşama kadar bütün köy yollarımızda ulaşım sağlanacak. Ancak bazı bölgelerde kar yağışının sürmesi ve sürgün oluşmasından dolayı bazı yollarımız tekrar kapanabiliyor" dedi. Yılmaz, ekiplerin yolda kalan tır, minibüs ve otomobilleri çekerek vatandaşlara yardımcı olduğunu da katardı.
AKDAĞMADENİ Belediyesi karla mücadele ekipleri her zaman olduğu gibi, kar yağışıyla birlikte sahada ve görev başında yerlerini aldı. İlçede ulaşımı aksatacak bir durumun bulunmadığı, gün boyunca ekiplerin ana arterler ve mahalle ara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiği bildirildi. 
YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da, ‘’Önceki gün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ulaşımda aksaklıklara neden olmaması için temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.

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