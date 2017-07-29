Yozgat için çalışıyorlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu’nun Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) gereğince Yozgat’tı kısa bir süre önce kurulan KÜSİ faaliyetlerin Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı.

İl Planlama ve Geliştirme Kurulu üyeleri, KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Orhan Hazer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vekili Mualla Taşkesen, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, TSE İl Temsilcisi Muhsin Yılmaz, Bozok Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Dilara Demir, Bozok Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi sorumlusu Abdulhakim Eraslan, Sorgun TSO Genel Sekreteri Sami Erdoğan ve Boğazlıyan TSO Genel Sekreteri Mustafa Çağrı Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının koordinasyon ve sekretaryası Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Toplantıda, 2017 yılı ilk altı aylık dönemde KÜSİ kapsamında gerçekleştirilen firma ziyaretleri ve yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Toplantının detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, “Yozgat için yapılabilecek olan gerek Ar-Ge tabanlı projelerin arttırılması, sanayinin canlanabilmesi için, bilginin kaynağı üniversite ile yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayi kesiminin devletin destek ve yol göstericiliğinde bir araya gelme çalışmaları kapsamında, Küsi temsilcilerinden oluşan heyetin firmalara yönelik ziyaretlerine devam etmesine, firma temsilcileri ve sanayici iş adamlarına üretim reform paketi, Bozok Teknopark avantajları, Bozok TTO faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarılması, kamu, üniversite, sanayici, girişimciler, yatırımcılar arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanmasına karar verildiği” bildirildi.

Paydaşların tek bir nokta üzerinden bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişim sağlayabileceği Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) hakkında ayrıca bilgiler verildi.

Toplantı Sorgun TSO Genel Sekreteri Sami Erdoğan’ın Sorgun’da inşaat süreci tamamlanan İŞGEM’in açılış işlemleri için sona yaklaşıldığını, girişimciler için çok nitelikli bir alt yapının hazırlandığını belirten konuşmasının ardından sona erdi.

Toplantı sonrasında Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu ziyaret edildi. Okul Müdürü Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Kocakaya ve akademisyenlere KÜSİ, Teknopark avantajları ve KÜSİP hakkında bilgiler verildi.

