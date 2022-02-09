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Yozgat heyetinden ziyaret

AK Parti Yozgat teşkilatı, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in öncülüğünde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:59
Yozgat heyetinden ziyaret

Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'e, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları eşlik etti. Daha önce 3 kez Adalet Bakanlığı görevinde bulunan ve Abdülhamit Gül'ün görevden affını istemesiyle boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bekir Bozdağ'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Ziyaret öncesi AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i ziyaret eden heyet daha sonra Başer öncülüğünde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdağ, Yozgat heyetine teşekkür etti. Milletvekili Yusuf Başer ise; " Yozgat heyetine yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederiz. Partimizin Yozgat İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızla beraber Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk” dedi.

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