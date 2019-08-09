YOZGAT HEP DESTEK VERDi



Cihan Harbi öncesinde ilk donanma gemisinin ilk taksitinin Yozgat’ta toplanan kurban bağışlarından elde edilen gelirle ödendiğini belgeleyen Karaca, ‘’Hani hep deriz ya, ‘nerede o eski bayramlar’ diye. Evet, eskilerde bayram daha bir güzelmiş. İnsanlar daha samimi, bir o kadarda sıcak kalpli. İnsanların yaşadığı şehir, Yozgat... O yıllarda kırk bine yaklaşan ve bu nüfus içerisinde Ermeni, Rumların da bulunduğu, kardeşçe yaşamlarını sürdüren, hoşgörü ve şehirli olmanın tüm vasıflarını bünyesinde barındıran Yozgat’ta, konu Milli Birlik ve Devlet çıkarları olduğunda da, aynı amaç doğrultusunda fedakarlıktan ödün verilmiyor’’ dedi.

Karaca, 10 Temmuz 1909 yılında İstanbul'da kurulan derneğin bir süre sonra Anadolu'da ve yurtdışına şubeler açtığını belgeleriyle ortaya koyarak, ‘Muavenet-i Milliye Cemiyeti’ Yozgat Şubesinin Jandarma Kumandanı Adil Ranat Bey, Hacı Umur Efendi, Çebbarzade Mahmut Celalettin Bey, Hacı Kirkor Efendi, Abbas Bey tarafından kurulup, yardım kampanyaları tertiplediğinin altını çizdi. Karaca, Yozgat halkının söz konusu devlet olduğunda tüm imkanlarını zorlamak suretiyle, Müslim-Gayrimüslim tamamı bu kampanyanın içerisinde yer aldıklarını da aktardı. Karaca, o tarihlerde yayınlanan gazetelerin kupürleri arasında 18 Ocak 1911 tarihli olan bir haberde ‘Yozgat topraklarında yaşayan gayrimüslim teba da aynı yönde karar alarak, tüm dini bayram harcamalarını, ‘Osmanlı Devleti Donanmay-ı Osmani Milliye Cemiyeti’ne bağışladığının haber verildiğini aktardı.

GEMİNİN İLK TAKSİTİ YOZGAT'TAN

Araştırmacı-Yazar Osman Karaca, Donanma Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, siparişi verilen Fatih Dirinotu'nun ilk taksiti olan 249 bin 480 Osmanlı Lirası’nın Yozgat’tan toplanan yardımlarla ödendiğini duyurduğunu kaydetti. Karaca, ‘’Cemiyet, Almanya’dan alınan ilk harp gemisine, cemiyetin biricik dayanağı olan millete bir minnettarlığın ifadesi olarak ‘Yadigâr-ı millet’ ismini verir. Sonra Muavenet-ı Milliye, Numune-i Hamiyet ve Gayret-i Vataniye Muhripleri ve Yunanın Averoff zırhlısına denk olarak da Barboros Hayrettin ve Turgut Reis zırhlıları alınır. Muavenet-i Milliye adlı gemimiz Çanakkale’de bir imkânsızı başarmıştır. Tarihler 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece dev İngiliz zırhlısı Goliath’ın baş tarafına yaptığı isabetli atışıyla büyük bir patlama meydana getirip, dev gemi 500 kadar personeli ile birlikte birkaç dakika içerisinde, daha ne olduğunu bile anlayamadan Çanakkale Boğazı'nın sularına gömülmüştür’’ diye konuştu.

Karaca, Yozgat halkının Kurtuluş Savaşında da benzer kampanyalarla Devletinin ve Milletinin yanında yer aldığını, bu yönde araştırmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.



