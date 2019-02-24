YOZGAT HAZIR

Saat 13.30’da Cumhuriyet Alanı’nda AK Parti Yozgat İl teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katılacak olan Erdoğan, burada seçmenlere hitaben bir konuşma yapacak. Erdoğan, Yozgat’a helikopter ile gelerek Bozok Stadına iniş yapacak. Bu nedenle Bozok stadından başlanılarak, geçeceği güzergahlarda düzenleme çalışmaları yapıldı, AK Parti bayrakları asıldı. Miting alanını çevreleyen bölgelerde güvenlik nedeniyle araçların parklarına dünden itibaren izin verilmedi. Cumhuriyet Alanı’nı süslendi, çevresine polis tarafından güvenlik barikatları kuruldu. Erdoğan’ın mitinginde yer alacak tır ve otobüslerin rahat geçiş yapabilmeleri için bazı yollarda kaldırım ve orta refüjler kırıldı.