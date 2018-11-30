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Yozgat Günleri Başladı

YOZGAT Günleri etkinliği, İstanbul Yenikapı Fuar alanında başladı.

Yozgat Günleri Başladı

YOZGAT Günleri etkinliği, İstanbul Yenikapı Fuar alanında başladı.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
283 Okunma
Yozgat Günleri Başladı

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Maliye eski Bakanlarından Lütfullah Kayalar, Ankara, Yozgat ve İstanbul protokolü ile Yozgat Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Deniz’in katıldı. Yozgat’ın meşhur Desti Kebabını kırma seremonisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki protokol tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açılış programında konuştu. Vatandaşlara Arabaşı ikramında bulunuldu. Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık ve belediye başkanlıklarının stantları ile konfederasyona bağlı derneklerinin yer aldığı kültür kokan stantlar dolaşıldı. Yozgat Yöresel Folklor ekibi, Sürmeli Topluluğu ve Mehteran takımı, Ulusal Sanatçımız Mümin Sarıkaya da Tanıtım Günlerine renk katıyor. Yozgat Günleri, Yenikapı Fuar alanında 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. 

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