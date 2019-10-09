Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101859
ALTIN
282.237
DOLAR
5.8241
STERLİN
7.1210
EURO
6.3793

YOZGAT GENÇLERi KONUK EDECEK

YOZGAT Belediyesi tarafından yürütülen ‘Yozgat’ın Genç Elçileri’ projesinin ikinci etabında ‘Yozgat Benim Memleket Benim’ programı düzenlendi.

YOZGAT GENÇLERi KONUK EDECEK

YOZGAT Belediyesi tarafından yürütülen ‘Yozgat’ın Genç Elçileri’ projesinin ikinci etabında ‘Yozgat Benim Memleket Benim’ programı düzenlendi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
YOZGAT GENÇLERi KONUK EDECEK

Program kapsamında, ilçelerde yaşayan gençler il merkezimizde ağırlanacak. İlçelerde ikamet eden gençlerin kent merkezinde bulunan tarihi, turistik ve sosyal yaşamı görmesini amaçlayan proje için başlayan başvurular, 15 Ekim tarihinde sona erecek. İlçeler ikamet eden 15-25 yaş arası her gencin katılabileceği proje 21 Ekim- 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Her gün iki ilçenin gençleri misafir edilecek. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘Yozgat’ın Genç Elçileri’ projesinde 80 ilden gelen gençleri ağırladıklarını hatırlatarak, misafirlere Yozgat’ın tarihi, turistik, sosyal yaşamını yerinde gösterdiklerini söyledi. Köse, ‘’Bu projemiz için oldukça güzel geri dönüşler aldık. Gençler bizlerin gönül elçileri oldular. Gittikleri yerlerde Yozgat’ı ve Yozgatlıyı anlattılar. Şimdi de projemizin ikinci etabı olan ‘Yozgat Benim Memleket Benim’ programını hayata geçiriyoruz. İlçelerimizde ikamet edip halen il merkezimizi görmeyen gençlerimiz var. Biz bu gençlere Yozgat’ın tarihi, turistik ve sosyal yaşamını göstermek istiyoruz.  21 Ekim- 27 Ekim tarihleri arasında her gün iki ilçeden gelen gençlerimizi misafir edeceğiz. Başvurularımıza bir kota koymadık. İsteyen herkes programımıza dahil olabilir. Biz yaptığımız bu projeleri sosyal belediyeciliğin gereği olarak planlıyoruz. İlçelerimizde ikamet eden 15-25 yaş arası tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fidanlar Toprakla Buluştu
Fidanlar Toprakla Buluştu
Okullara kırtasiye desteği
Okullara kırtasiye desteği
Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret
Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret
Türk Kızılayı’ndan dar gelirli öğrencilere yardım
Türk Kızılayı’ndan dar gelirli öğrencilere yardım
Zabıta imha etti
Zabıta imha etti
Park bakım bekliyor
Park bakım bekliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim