YOZGAT GENÇLERi KONUK EDECEK

Program kapsamında, ilçelerde yaşayan gençler il merkezimizde ağırlanacak. İlçelerde ikamet eden gençlerin kent merkezinde bulunan tarihi, turistik ve sosyal yaşamı görmesini amaçlayan proje için başlayan başvurular, 15 Ekim tarihinde sona erecek. İlçeler ikamet eden 15-25 yaş arası her gencin katılabileceği proje 21 Ekim- 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Her gün iki ilçenin gençleri misafir edilecek. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘Yozgat’ın Genç Elçileri’ projesinde 80 ilden gelen gençleri ağırladıklarını hatırlatarak, misafirlere Yozgat’ın tarihi, turistik, sosyal yaşamını yerinde gösterdiklerini söyledi. Köse, ‘’Bu projemiz için oldukça güzel geri dönüşler aldık. Gençler bizlerin gönül elçileri oldular. Gittikleri yerlerde Yozgat’ı ve Yozgatlıyı anlattılar. Şimdi de projemizin ikinci etabı olan ‘Yozgat Benim Memleket Benim’ programını hayata geçiriyoruz. İlçelerimizde ikamet edip halen il merkezimizi görmeyen gençlerimiz var. Biz bu gençlere Yozgat’ın tarihi, turistik ve sosyal yaşamını göstermek istiyoruz. 21 Ekim- 27 Ekim tarihleri arasında her gün iki ilçeden gelen gençlerimizi misafir edeceğiz. Başvurularımıza bir kota koymadık. İsteyen herkes programımıza dahil olabilir. Biz yaptığımız bu projeleri sosyal belediyeciliğin gereği olarak planlıyoruz. İlçelerimizde ikamet eden 15-25 yaş arası tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz” dedi.