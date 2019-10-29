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Yozgat fuara damga vurdu

ANTALYA’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Yöresel Ürünler Fuarı’ Yörex etkinliğine Yozgat damga vurdu.

Yozgat fuara damga vurdu

ANTALYA’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Yöresel Ürünler Fuarı’ Yörex etkinliğine Yozgat damga vurdu.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Yozgat fuara damga vurdu

Yörek Fuarı'nda Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat Ticaret Borsası ile birlikte katılım göstererek, Yozgat’a özgü gıda ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle düzenlenen YOREX Fuar'ında 81 ilin yöresel ürünleri ile birlikte Yozgat'ında çok sayıda ürünü vatandaşların beğenisine sunuldu. Fuarda Yozgat'a özgü çanak peyniri, pekmezi, kuşburnu, güvem marmelattı, bakliyat ürünleri Yozgat standında sergilendi. Stant açılışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Desti Kebabı kırdırılarak kavurga, parmak çörek ve Cehrilik Kolonyası ikramlarında bulunuldu. Tanıtılan Yozgat'ın yöresel ürünlerine ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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