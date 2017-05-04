Yozgat festivale hazır

Yozgat Belediyesi tarafından organize edilen festival öncesi açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gazetecilerle Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

Yozgat’ın kültürüne ve sanatına yönelik yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Arslan, “3 yıldır Yozgat’ta değişik çalışmalar yapılıyor. Şehrin kültürüne, sanatına, ruhuna yönelik olarak yapmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. 1. Ulusal Yemek Festivalini yapıyoruz. Bu sene birincisini yapacağımız festivalin yıllar boyu devam etmesi temennisindeyiz. Yozgat’ın tanıtımına ciddi katılımlar sunacağına inanıyorum. Yozgat’ın diğer Anadolu illeri gibi tandır kebabı, testi kebabı, arabaşı, parmak çöreği gibi yemek kültürü var ama bunları yeterince tanıtamıyoruz. Bunları biraz daha tanıtmaya yönelik olarak Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederaysonu (TAŞPAKON) ile birlikte 1. Ulusal Yemek Festivalini yapacağız. Bu festivalden Yozgat ve Yozgatlı kazanacak. 3 gün boyunca insanlar hem Yozgat’ı hem de Yozgat kültürünü tanıyacaklar” dedi.

Bu festival ile Yozgat’ta 37 ilden 321 aşçılık bölümünde okuyan öğrencinin geleceğini söyleyen Arslan, 250 civarı da aşçının Yozgat’a geleceğini dile getirdi. Aşçıların ve öğrencilerin 3 gün boyunca değişik kategorilerde yarışacağını bildiren Arslan ayrıca festivalde birtakım sosyal aktivitelerinde olacağını belirtti.