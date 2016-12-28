Yozgat-Eymir arası kısalacak

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, beldeye bağlı yol ağının karayollarına alınması ile beldenin Yozgat merkeze olan ulaşımının daha da kısılacağını duyurdu.



Mertoğlu, yaptığı açıklamada Eymir'e müjde niteliğinde olan yeni yol ağının Kayakışla-Kolanlı-Darıcı istikametini kapsadığını belirterek;



"Bu ağın karayolları himayesine alınması ile artık Yozgat merkez ile Eymir merkez mesafesi 43 kilometreye düşüyor. Bununla beraber yeni yapılacak olan havalimanı 32 kilometre mesafere ve yeni yapılacak olan organize sanayi bölgesi Eymir'imize 33 kimoketre mesafeye iniyor" dedi.

Desteklerinden dolayı Yozgat siyasetçilerine de teşekkür eden Mertoğlu, şunları söyledi:



"Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer, Aydıncık Parti İlçe Başkanı Burhan Koçak ve belediye başkanı Ahmet Koç ile beraber gidilip karayolları genel müdürlüğü ile görüşmelerimiz sonuç vermiştir. Bu vesile ile desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ'a, Yozgat milletvekillerimiz Abdülkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer Bey'e, Eymir ve Eymirliler adına tekrar teşekkür ediyorum. Eymir'imize hayırlı uğurlu olsun."



BAŞER MÜJDELEDİ





AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa komisyonu üyesi Yusuf Başer’de bakan ve milletvekillerinin yoğun gayreti neticesinde Aydıncık–Yozgat yolunun karayolları ağına alınması teklifinin Karayolları Genel Müdürlüğünce uygun görüldüğünü bildirdi.



Aydıncık yolunun karayolları ağına alınması ile ilgili açıklamalarda bulunan Başer:



“Aydıncık yolumuz şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre. Yol uzunluğu nedeniyle Aydıncık ilçemizdeki vatandaşlarımız ekseriyetle Alaca’ya gitmek durumunda kalıyordu. Aydıncık yolumuzun ‘karayolları yol ağına’ dahil edilmesiyle bu mesafeyi 50 kilometreye düşürüyoruz” dedi.

Bütün ilçelerimizin yol standartının yükseltilmesi için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başer,



“ Yozgat Havalimanını Alaca yol ayrımı üzerinde yapacağız, aynı zaman yeni Organize sanayii Bölgesi de aynı bölgede olacak, Çevre yolumuzun da inşası ve hızlı trenin faaliyete geçmesiyle birlikte Yozgat’ımızda ekonomik ve sosyal değişimleri hep birlikte göreceğiz. Aydıncık karayolunun yapımıyla birlikte Aydıncıklı kardeşlerimiz Yozgat havalimanından istifade etme imkanı bulacaktır”diyerek sözlerini tamamladı.