Yozgat eğlenceye doydu

Yozgat Belediyesi tarafından Kültür ve Sosyal Faaliyetler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda konser programı düzenlendi. Ferdi Kılıç ve ekibi sahne aldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların şarkılar söyleyerek, halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Kültürel ve sosyal faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, “Meydanı doldurarak el ele gönül gönüle eğlenen hemşehrilerimize, programın hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.