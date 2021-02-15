Yozgat desenleri kilim olacak

SORGUN İlçesinin Doğankent Beldesi’nde belediye öncülüğünde açılan dokuma kursuna katılan kadınlar, dokumacılık konusunda bilgilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen geziye katıldı. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, dokuma atölyesinde Yozgat yöresine ait motiflerin kullanılarak, hem bölgenin tanıtımının yapılacağını hem de yöresel motiflerin, desenlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı verilmiş olunacağını bildirdi. Sungur, Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesindeki kilim atölyelerinde incelemelerde bulunmak üzere kursa katılacak kadınların iştirakiyle gezi düzenlediklerini söyledi. Sungur, yakın bir zamanda Bayat’taki kilimlerin aynısının Doğankent Avukat Yusuf Başer Kültür Merkezinde üretileceğini kaydetti, ‘’Hanım kardeşlerimiz üreterek ev ekonomilerine katkı sağlayacaklardır’’ dedi. Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kilim kurslarına kadınların ilgisinin yoğun olduğunu da bildiren Sungur, kurslara katılarak yeterli beceriler kazanan kursiyerlerin bu becerilerinin değerlendirilemediğini anlattı. Sungur, “Bu kurslara bu güne kadar binlerce kursiyer katılmış ve belge almıştır. Ne yazık ki, bu kursları bitiren arkadaşlarımız günlük yaşamlarında bu becerilerini değerlendirip kazanca dönüştüremiyorlar. Bunun başlıca nedenlerinin, arz talep ve pazar sorunundan kaynaklandığını sanıyorum. İşte bu nedenle kilim kursunu tamamlayan bayanlarımızın becerilerini değerlendirmek amacıyla bir kilim atölyesi kurduk. Burada Yozgat yöresinin desenleri, motifleri işlenerek, kilim olarak piyasaya sunulacaktır’’ diye konuştu. Gezi programına Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş de katıldı.