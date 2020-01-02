YOZGAT DAMGASI

Başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın tamamına kot pantolon ihraç eden Öztürk Konfeksiyon, 1997 yılında İstanbul başladıkları üretim faaliyetlerini, teşvik yasasının ardından 2013 yılında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci fabrikayı kurarak, üretime geçti. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Öztürk Konfeksiyon firmasını ziyaret edip, üretim ve ihracat konularında ilgililerden bilgi aldı. Başer, ‘’Uluslararası firmalara kot üretimi yapan fabrikamızda yüzlerce kişi istihdam ediliyor. İhracatı ile ülkemize katma değer kazandırıyor. İş üreten, istihdam sağlayan tüm firmalarımız başımızın tacıdır’’ dedi. Kuruldukları yıl 10 kişiyi istihdam ederken, şimdilerde 90 çalışanla dünyaca ünlü markalar için üretim yapan firma, üretiminin tamamını ihraç ediyor, Avrupa ülkelerinin tamına kot pantolon satışı yapıyor. Fabrikalarında aylık 50 bin kot pantolon üretiliyor. Çok sayıda dünyaca ünlü markaya fason üretim yapan firma, ihracat yaparken, kendisini de geliştirip, markalaşma noktasında iyi bir yere geldi. Kalite konusunda hiçbir sıkıntısı bulunmayan önemli mesafe aldı. Başer’in ziyaretinde işletme yöneticileri, Yozgat’ta yetişmiş eleman bulmakta zorlandıklarını belirterek, bu konuda gerekli altyapıların oluşturulması ve sorunun giderilmesi gerektiğinin altını çizdiler.