YOZGAT DA VAR

HAYVAN Hakları Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Sahipsiz hayvanlar ve tarih’ konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren 14 fotoğraf arasında gazetemiz Yazıişleri Müdürü, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi Seyfi Çelikkaya’nın da bir fotoğrafı yer aldı. Kısa adı HAYTAP olan Hayvan Hakları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri arasında Sanatçı Zuhal Olcay ve Nuri Bilge Ceylan, yapımcılığını üstlenen Zeynep Atakan da yer aldı. Ödül kazanan tüm fotoğrafların HAYTAP'ın 2021 takvimlerinde yayınlanacağı açıklandı. Takvimlerin bu yıl Masa Takvimi, Duvar Takvimi, 3 aylık Duvar takvimi olarak hazırlanıp, satışa sunulacağı kaydedildi. 2021 HAYTAP Takvimleri Ekim ayı sonundan itibaren haytapshop.com, hepsiburada.com, trendyol gibi online mağazalar dahil olmak üzere D&R - Remzi - Nezih - Dost gibi büyük mağazalarda da satışta olacağı açıklandı. Yarışmada, HAYTAP ürünlerinden oluşan hediye paketi kazananlar arasında yer alan Seyfi Çelikkaya ödülünü, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ile fonunda bir sokak hayvanı güneşlenirken çektiği fotoğraf ile kazandı. Çelikkaya, genel olarak yarışmalara katılmadığını belirterek, ‘’Yarışmada fotoğrafımın değerlendirilmesi halinde verilecek ödülü peşin olarak Yozgat/Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği’ne bağışlamıştım. Pakette ne var bilmiyorum ama ne olursa olsun kazanılan ödül derneğin faaliyetlerinde değerlendirilecektir’’ dedi.