Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1103
ALTIN
460.829
DOLAR
7.6683
STERLİN
9.8063
EURO
8.9576

YOZGAT DA VAR

HAYTAP Fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:54
YOZGAT DA VAR

HAYVAN Hakları Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Sahipsiz hayvanlar ve tarih’ konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren 14 fotoğraf arasında gazetemiz Yazıişleri Müdürü, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi Seyfi Çelikkaya’nın da bir fotoğrafı yer aldı. Kısa adı HAYTAP olan Hayvan Hakları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri arasında Sanatçı Zuhal Olcay ve Nuri Bilge Ceylan, yapımcılığını üstlenen Zeynep Atakan da yer aldı. Ödül kazanan tüm fotoğrafların HAYTAP'ın 2021 takvimlerinde yayınlanacağı açıklandı. Takvimlerin bu yıl Masa Takvimi, Duvar Takvimi, 3 aylık Duvar takvimi olarak hazırlanıp, satışa sunulacağı kaydedildi. 2021 HAYTAP Takvimleri Ekim ayı sonundan itibaren haytapshop.com, hepsiburada.com, trendyol gibi online mağazalar dahil olmak üzere D&R - Remzi - Nezih - Dost gibi büyük mağazalarda da satışta olacağı açıklandı. Yarışmada, HAYTAP ürünlerinden oluşan hediye paketi kazananlar arasında yer alan Seyfi Çelikkaya ödülünü, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ile fonunda bir sokak hayvanı güneşlenirken çektiği fotoğraf ile kazandı. Çelikkaya, genel olarak yarışmalara katılmadığını belirterek, ‘’Yarışmada fotoğrafımın değerlendirilmesi halinde verilecek ödülü peşin olarak Yozgat/Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği’ne bağışlamıştım. Pakette ne var bilmiyorum ama ne olursa olsun kazanılan ödül derneğin faaliyetlerinde değerlendirilecektir’’ dedi. 

Son Güncelleme: 22.09.2020 21:22
Anahtar Kelimeler:
HaytapFotoğraf YarışmasıHayvan Hakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAYVAN SEVGiSi
HAYVAN SEVGiSi
Covit-19’da yenik düştü
Covit-19’da yenik düştü
Vaka sayısı artıyor
Vaka sayısı artıyor
Çalışanın ücretine zam
Çalışanın ücretine zam
Gençlik Stratejisi Çalıştayı
Gençlik Stratejisi Çalıştayı
DiZDE KiREÇLENMEYE KARŞI EGZERSiZ!
DiZDE KiREÇLENMEYE KARŞI EGZERSiZ!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim