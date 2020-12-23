YOZGAT DA VAR!

SAYIŞTAY’ın 2019 yılı mali denetim raporları, özel kalem müdürlüğü üzerinden bazı kişilere nasıl sınavsız memurluk ve unvan dağıtıldığını gözler önüne serdi. Geçmiş yıllarda da kadrolaşmanın bir yolu olarak kullanılan bu yönteme göre, açıktan atama yoluyla özel kalem müdürlüğüne atanan kişiler herhangi bir sınava girmeden memuriyete ve kadroya alındı. Yüzbinlerce genç KPSS’de ter döker ve atama beklerken, belediyede tanıdığı olanlar açıktan atama yoluyla sınavsız bir şekilde memur olmasına yönelik haberler ulusal yayın kuruluşlarında yer alırken, Yozgat Belediyesi’nin de aynı yöntemi kullanarak, bazı isimlerin Özel Kalem kadrosu üzerinden farklı kurumlarda kadro alınmasının sağlandığı kaydedildi.

YOZGAT BELEDİYESİ

Sayıştay’ın denetimlerine göre yayınlanan belediye raporları arasında, 25 belediyede özel kalem müdürlüğü sınavsız memuriyet, unvan ve kadro dağıtmanın yolu oldu. 25 belediyeden birisinin de Yozgat Belediyesi olduğu bildirildi. Sayıştay raporuna göre, Yozgat Belediyesi, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna bir kişinin açıktan ataması yapıldıktan bir ay sonra başka bir kamu kurumuna atandığı kaydedildi. Raporda, ‘’Yozgat Belediyesi'nde boş bulunan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna 9 Ağustos 2019 tarihinde müracaatı üzerine bir kişinin açıktan ataması yapılmış, bundan hemen bir ay sonra 10 Eylül 2019 tarihinde ise aynı kişi başka bir kamu kurumuna ataması yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan ayrılmıştır. Bu atamada, öncelikle belediye çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadı. Bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu tespit edilmiştir’’ denildi.

KİRA ARTIŞI

Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin ardından hazırlanan raporda, kiraya verilmiş olan taşınmazlarda yıllık kira artışının yapılmadığına da yer verildi. Yozgat Belediyesi’ne ait işyerlerinden kiraya verilmiş olanlara 2019 yılında gereken kira artışının yapılmadığı kaydedildi. Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince açık artırma ihale suretiyle kiraya verilmiş olan işyerlerinin, ihale şartnamesinde ve kira sözleşmesinde her yıl için Türkiye İstatistik Kurumu'nun fiyat artış endeksleri baz alınarak kira artışı yapılacağı belirtildiği hatırlatıldı. Buna karşın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 7 Ocak 2019 tarihli yazısı üzerine Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2019 tarihli kararı ile ‘ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle esnaftan gelen talepler neticesinde, mülkiyeti belediyeye ait kirada bulunan tüm işyerlerine, 2019 yılı için kira artışı yapılmamasına karar verildiği kaydedildi. Raporda, ‘’Mevzuata aykırı söz konusu karar doğrultusunda 2019 yılı içinde kirada bulunan 292 işyeri için 372 bin 314 lira eksik kira bedeli tahakkuk ettirilmiştir’’ denildi.

BORÇLANMA SINIRI AŞILDI

Yozgat Belediyesi’nin borçlanma işlemlerinde yasal sınırların aşıldığı da kaydedildi. Yozgat Belediyesi'nin 2019 yılı için borç stok tavan tutarının, 2018 yılı kesinleşmiş bütçe geliri toplamı olan 132 milyon 844 bin 243 lira iken toplam borç tutarının bu sınırı aşarak 2019 yılsonu itibariyle 211 milyon 244 bin 689,25 liraya ulaştığını, yapılan borçlanmaların mevzuata aykırı olduğunun altı çizildi.