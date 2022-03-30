YOZGAT DA DAHiL OLDU

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi olarak Yozgat’ın tanıtımını ve turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde Yozgat’ta 2 adet karavan park ve 1 adet karavan kamp alanı plana dahil edildiğini söyledi. Yozgat’ın Turizm değerlerinin değerlendirilmesi açısından önem arz eden çalışmanın dinamik bir sürece sahip olduğunun altını çizen Sezen, zamanla ildeki potansiyel noktalarında karavan destinasyonuna dahil edileceğini ve bu konuda da çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yozgat’ta karavan park olarak Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı ile Çekerek Millet Bahçesi belirlenirken, Akdağmadeni ilçesinde bulunan Kadıpınarı Tabiat Parkı ise karavan kamp alanı olarak haritadaki yerini aldı.



KARAVAN KAMP NEDİR?

İnsanların ulaşım, konaklama, bir dereceye kadar da yeme-içme gereksinimlerini kendileri çözme, değişik ülkeler görüp tanımak ve çoğunlukla daha ucuz tatil yapmak amacıyla karavanları ve çadırları ile yaptıkları ziyaretler kamping ve karavan turizmini oluşturmaktadır.