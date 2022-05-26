Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgat büyük potansiyele sahip

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ortaklığında Yozgat’ta arıcılığın geliştirilmesi adına yapılacak olan ve iki gün sürecek programın açılış toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:39
Yozgat büyük potansiyele sahip

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü yetkilileri tarafından katılımcılara bilgiler verilen programda açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile beraber bu yeni potansiyelin değerlendirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özkaya, “Arıcılığı da katma değer oluşturacak alanlardan birisi olarak görüyoruz. Bu üretim dalıyla ilgili yeni bir döneme girmekteyiz. Öncelikle Yozgat Arı Yetiştiriciler Birliğiyle işbirliği içerinde olacağız. Aynı zamanda Bakanlığımız referans kuruluşlarından olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüyle irtibat kurduk. Bize bundan sonraki çalışmalarımıza rehberlik edecekler” dedi. 
BAL ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ İLLER ARASINA GRECEĞİZ
Yozgat’ın bitki florası olarak arıcılığa uygun bir yer olduğuna değinen Özkaya, bunun açık bir göstergesi olarak gezginci arıcıların Yozgat’ı tercih etmesini gösterdi. Yozgat’ta 400 yerli arıcının 27 bin 851 arılı kovandan 434 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini bildiren Özkaya, ortalama kovan başına bal üretiminin 12-16 kg arasında değişmekte olduğunu söyledi. İl Müdürlüğü olarak arıcılıkta yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Özkaya, bunun da ilk temelleri ve yol haritasının bu iki günlük çalışmalarda ortaya çıkacağını belirtti. Bu iki günde üreticilerle, birlikle, enstitü uzmanları ile gelecek planlaması yapılacağını bildiren Özkaya, “Aynı zamanda arı yetiştiriciliği anlatılacak. Daha sonrada bizzat uygulamaya geçilecek. Müdürlük olarak hedefimiz arıcılığın Yozgat’ta var olduğu göstermek. Gerek üretici sayımızı artırmak, gerekse canlı kovan sayımızı artırmak. Dolayısıyla bal üretiminde önemli iller arasına girmek olacak. Bu iki günlük çalışmanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi. 
•Rabia Şahin•

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Büyük Potansiyele Sahip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..
Masada Yozgat var
Masada Yozgat var
Üretime devam
Üretime devam
Sorunları yerinde dinledi
Sorunları yerinde dinledi
‘Film kısa anlamı büyük’
‘Film kısa anlamı büyük’
Asbestli borular değiştiriliyor
Asbestli borular değiştiriliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim