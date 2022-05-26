Yozgat büyük potansiyele sahip

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü yetkilileri tarafından katılımcılara bilgiler verilen programda açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile beraber bu yeni potansiyelin değerlendirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özkaya, “Arıcılığı da katma değer oluşturacak alanlardan birisi olarak görüyoruz. Bu üretim dalıyla ilgili yeni bir döneme girmekteyiz. Öncelikle Yozgat Arı Yetiştiriciler Birliğiyle işbirliği içerinde olacağız. Aynı zamanda Bakanlığımız referans kuruluşlarından olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüyle irtibat kurduk. Bize bundan sonraki çalışmalarımıza rehberlik edecekler” dedi.

BAL ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ İLLER ARASINA GRECEĞİZ

Yozgat’ın bitki florası olarak arıcılığa uygun bir yer olduğuna değinen Özkaya, bunun açık bir göstergesi olarak gezginci arıcıların Yozgat’ı tercih etmesini gösterdi. Yozgat’ta 400 yerli arıcının 27 bin 851 arılı kovandan 434 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini bildiren Özkaya, ortalama kovan başına bal üretiminin 12-16 kg arasında değişmekte olduğunu söyledi. İl Müdürlüğü olarak arıcılıkta yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Özkaya, bunun da ilk temelleri ve yol haritasının bu iki günlük çalışmalarda ortaya çıkacağını belirtti. Bu iki günde üreticilerle, birlikle, enstitü uzmanları ile gelecek planlaması yapılacağını bildiren Özkaya, “Aynı zamanda arı yetiştiriciliği anlatılacak. Daha sonrada bizzat uygulamaya geçilecek. Müdürlük olarak hedefimiz arıcılığın Yozgat’ta var olduğu göstermek. Gerek üretici sayımızı artırmak, gerekse canlı kovan sayımızı artırmak. Dolayısıyla bal üretiminde önemli iller arasına girmek olacak. Bu iki günlük çalışmanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

•Rabia Şahin•