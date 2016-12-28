Yozgat Blues’i anlattı

Atölye çalışmasına, Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve Sinema Yazarı Sinan Yusufoğlu katıldı. Soru-cevap şeklinde ilerleyen ve moderatörlüğünü Sinan Yusufoğlu’nun yaptığı atölye çalışmasında sinema ile nasıl tanıştığına değinen Mahmut Fazıl Coşkun, sinemayı keşfinin kendi iç dünyasından kaynaklandığını ve sinemayla 90’lı yıllarda tanıştığını belirtti. “Uzak İhtimal” filmini, ilk film olması nedeniyle bir macera olarak nitelendiren Coşkun, ilk uzun metrajlı filmi Uzak İhtimal’in yapım sürecinden bahsetti.

“Yozgat Blues” film çekimlerinin çok rahat geçtiğini belirten Mahmut Fazıl Coşkun, ilk filmin ardından ikinci film deneyiminin nasıl olduğundan söz etti. Son olarak Coşkun, ileride sinemacı olmak isteyenlere sinema sevgisi ve tutkusunu taşımaları gerektiği konusunda öneride bulundu.