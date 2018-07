YOZGAT BiRLiK OLDU

81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta da meydana akın eden vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde cuntacıların kurşunlarına göğsünü siper eden şehitlerine sahip çıktı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “2 yıl önce Türkiye'miz ihanetlerin en büyüğüne sahne oldu. Türk Milleti'nin ekmeği ile beslenen bir takım hainler yedikleri ekmeğe ihanet ettiler. Bu millete ihanet ettiler ve hadlerini aştılar. Bu milletin kardeşliğini bozmak için oyun kurdular. Çok şükür milletimiz o gece top yekûn ayağa kalktı. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı birlik bağlarını daha da güçlendirerek o ihaneti bertaraf etti. Şer görünende hayır, hayır görünen de şer vardır. O gece Türk Milleti'nin birliğini bir daha pekiştirdi ve hayırlara vesile oldu. Türk Milleti'ne hainlik etmek isteyenler o gece derslerini aldılar. Bu millete ihanet etmek isteyenler her zaman karşısında Yüce Türk Milleti'ni bulacaklar’’ dedi.

Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, Türk milletinin bir kez daha bölünemeyeceğini gösterdiğini dile getirerek, ‘’Dış mihraklara karşı bu savaşları nasıl yaptığımızı daha iyi anlasınlar. Türk Milleti 1071 yılında Alpaslan önderliğinde Anadolu'ya ilk adımını attığı günden beri Hıristiyan âleminin en tehlikeli gördüğü ırklar arasında yer almıştır. O günden bu güne Türk Milleti dış güçlerin baskısı ve hain operasyonlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 15 Temmuz, Türk Milleti'nin her zaman uyanık kalmasının ve birlik beraberliğini koruması gerektiğinin önemini gösteriyor. Yozgat halkımıza da o gün ki dik duruşu için teşekkür ediyorum. Kendi ülkemizin silahları kendi vatandaşımıza, kendi kurumlarımıza döndü. O gün Türk Milleti'nin vatana nasıl sahip çıktığını gösterdik” diye konuştu.

UNUTULMAMALI:

Yozgat Milletvekili Ali Keven’de bu günleri unutmamak gerektiğini vurgulayarak, “15 Temmuz 2016, ülkemizde milli iradeye, demokrasimize ve ülkemize saldırının püskürtüldüğü bir gün. Bu günü hiç bir şekilde unutmamak lazım. Bu tarihi günde bütün ulusumuz ortak iradeyle bu hain saldırıyı birlikte püskürttü. Yozgat ve Türkiye'de sağlanan birliktelik kardeş kavgasını önledi. Biz her türlü askeri ve sivil darbeye karşı olmak zorundayız. Darbenin iyisi kötüsü yoktur. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah bu millete bir daha böyle bir gün yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kaçanlardan olmadığımızı dile getirerek: “Bugün sizlerle beraber 15 Temmuz 2016 tarihinde asker görünümüne girmiş FETÖ'nün alçakları tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin önlenmesinin yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, eski dönemlerde ki gibi şapkasını alıp kaçanlardan olmadı Cumhurbaşkanımız. Hain FETÖ'nün alçakları ve onun Türkiye'de ki hain ortakları Türk Milleti'nin yenilmeyeceğini Türkiye'nin bölünmeyeceğini öğrendi. Tüm milletimiz sokaklara çıkmakla beraber bunu herkese gösterdi. Hem Yozgatlı hemşerilerime hem de aziz milletime teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

İHANET VESİKASIDIR:

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da, 15 Temmuz ihanetini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydederek, “Bildiğiniz üzere Türkiye'de birçok gün ve hafta var. Bunların içinde halkın kendi kendisine armağan ettiği bir gün oldu 15 Temmuz. Ben 15 Temmuz'u bir yiğit babanın yeri geldiğinde evlatlarını koruması gibi görüyorum. O yiğit baba sizlersiniz. Milletimiz. Biz 15 Temmuz'da bu meydan da sizlerle birlikte olduk. Herkes tedirgin. Herkes güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Biz en güvenli yeri sizin yanınız bildik ve bu alana geldik. 15 Temmuz’dan 20-25 gün önce Yozgat’a vali olarak atanmıştım. Burada sizlerle günlerce halkın arasında mitingler yaptık. Halkın arasında olmak ayrı bir güvenlik ve onurdur. Yozgat halkı bu onuru bizlere yaşattı. O gün bir şey daha söyledim. Bugüne kadar Yozgat Valisi idim, bu onurlu davranıştan dolayı bundan sonra bende Yozgatlıyım dedim. Bu sözümün de hep arkasındayım. Bundan sonra da Yozgat'ta görev yapmış olmaktan gurur duyacağım ve gururla Yozgatlı olduğumu ifade edeceğim. 15 Temmuz'a gelince. Bir darbe girişimi, bir ihanet vesikasıdır. Bunu hep birlikte lanetledik ve lanetliyoruz. Kendi içimizde yaşayan insanlardı bunlar. Milletimizin hakkını yabancılarla aynı masada tartışmayacağız. Kültürümüzü aidiyetimizi unutmayacağız. Unutursak bu hainler gibi oluruz. Allah bu günleri bir daha yaşatmasın. Yozgat'ın 14 şehidi var. Türkiye genelinde şehit olanlar var rahmetle anıyorum. Hepsinin emanetlerini sahipleneceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen program Kuranı Kerim tilaveti, Mehteran gösterisi, Necip Karakaya konseri, 15 Temmuz konulu yarışmaların ödül töreni, POMEM korosu kahramanlık türkülerinin dinlenmesinin ardından bütün camilerde aynı anda sela okunmasının ardından sabah namazından sonra sona erdi.