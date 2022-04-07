Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Yozgat Bir Demet Gül’

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Sargın, İsmail Koçak ve Ekrem Gürer’in ortak çalışması olan ‘Yozgat Bir Demet Gül’ kitabı yayımlandı.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:08
‘Yozgat Bir Demet Gül’

Yayımlanan kitap hakkında açıklama yapan Eğitimci Yazar Ahmet Sargın, “Halk kültürü örnekleri olan deyimler, atasözleri, maniler, bilmeceler Türk halk edebiyatı ürünlerinin zenginliğini yansıtır. Halk kültürü yörelere göre değişiyor olsa da, sözlü edebiyatımızın ana temasını oluştur ve anlatıma ifade zenginliği katar. Ana dilin özelliklerini ve ağız farklılıklarını da içeren bu sözcükler sözlü anlatımı zenginleştirip ifade güzelliği kazandırır bize...  Bu alanda: Kültür ve Edebiyat şehri olan Yozgat’la ilgili eserler de yayımlanmaya devam ediyor. En son çıkan eser halk kültürü ile ilgili bir derleme eseri oldu. Yozgat şivesini, yöresel sözcükleri, deyimleri, atasözlerini, mani ve bilmeceleri içeren bu eser “Ay Yayınları” arasında çıktı. Eserin kapsamı Türk halk kültürünün sözlü ifadelerini içeriyor. Yozgat Türk halk edebiyatı ürünleri alanında önemli boşluğu doldurmuş olacak, ‘Yozgat Bir Demet Gül’ kitabı.  Yozgat yöresinden derlenmiş olan eserde: Yozgat şivesiyle yöresel sözcükler, deyimler, atasözleri mani ve bilmece örnekleri yer alıyor. Bu manada halk kültürü derleme eseri olarak karşımıza çıkıyor ve kütüphanelerimizde ki seçkin yerini alacak gibi gözüküyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
‘Yozgat Bir Demet Gül’YozgatGazeteHaberçarşambaNişan7 NisanGündemIlerigazetesiAhmet Sargınİsmail KoçakEkrem GürerŞairler Ve Yazarlar DerneğiAy Yayınları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKADEMi66 iLE DOĞRU HAZIRLANIYORLAR
AKADEMi66 iLE DOĞRU HAZIRLANIYORLAR
Ödemeler başladı
Ödemeler başladı
Koliler çoğalıyor
Koliler çoğalıyor
iftar daveti
iftar daveti
Beraber iftar
Beraber iftar
Bağımlılıkla mücadele
Bağımlılıkla mücadele
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim