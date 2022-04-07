Yayımlanan kitap hakkında açıklama yapan Eğitimci Yazar Ahmet Sargın, “Halk kültürü örnekleri olan deyimler, atasözleri, maniler, bilmeceler Türk halk edebiyatı ürünlerinin zenginliğini yansıtır. Halk kültürü yörelere göre değişiyor olsa da, sözlü edebiyatımızın ana temasını oluştur ve anlatıma ifade zenginliği katar. Ana dilin özelliklerini ve ağız farklılıklarını da içeren bu sözcükler sözlü anlatımı zenginleştirip ifade güzelliği kazandırır bize... Bu alanda: Kültür ve Edebiyat şehri olan Yozgat’la ilgili eserler de yayımlanmaya devam ediyor. En son çıkan eser halk kültürü ile ilgili bir derleme eseri oldu. Yozgat şivesini, yöresel sözcükleri, deyimleri, atasözlerini, mani ve bilmeceleri içeren bu eser “Ay Yayınları” arasında çıktı. Eserin kapsamı Türk halk kültürünün sözlü ifadelerini içeriyor. Yozgat Türk halk edebiyatı ürünleri alanında önemli boşluğu doldurmuş olacak, ‘Yozgat Bir Demet Gül’ kitabı. Yozgat yöresinden derlenmiş olan eserde: Yozgat şivesiyle yöresel sözcükler, deyimler, atasözleri mani ve bilmece örnekleri yer alıyor. Bu manada halk kültürü derleme eseri olarak karşımıza çıkıyor ve kütüphanelerimizde ki seçkin yerini alacak gibi gözüküyor” dedi.