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Yozgat beşten büyüktür

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkanı adaylığını ilan eden Davut Bayram, adaylık gerekçelerini sıraladı.

Yozgat beşten büyüktür

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkanı adaylığını ilan eden Davut Bayram, adaylık gerekçelerini sıraladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgat beşten büyüktür

Yozgat’ta yapılacak yerel seçimlerde bağımsız belediye başkanı adayı olduğunu söyleyen Davut Bayram, kuru makam sevdasıyla yola çıkmadığını ve haklı gerekçeleri bulunduğunu dile getirdi. Bağımsız aday Davut Bayram,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü hatırlatarak “Türkiye ve Yozgat’ta beş partiden büyüktür.  Partilerin dayatmasına itiraz ediyoruz. Bizi görmeyen, bizi tanımayan, bizi anlamayan tüm zihniyetlere karşı çıkmak için aday oldum” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir ülke olduğuna dikkat çeken Davut Bayram, “Anayasamız bize güzel bir hak tanımış. Şayet bir partiden aday olmak istemiyorsan, bağımsız olarak da seçilme hakkını kullanabilirsin demiş. İşte ben o hakkımı kullanıyorum” şeklinde konuştu.
Seçilmesi durumunda başta engelliler olmak üzere toplumda ötekileştirilen ve sesi duyulmayan tüm kitleleri kucaklayacağını anlatan Davut Bayram, “İfade ettiğim gibi derdim siyasi makam elde etmek veya gündem olmak değildir.  Derdimiz, dayatmaları, tabuları ve parti saltanatlarını yıkmaktır” dedi.

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