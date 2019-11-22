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Yozgat Belediyesi'nin hibe araçları geldi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse’nin girişimleri sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gönderilen iki çöp toplama ve yol süpürme aracı geldi.

Yozgat Belediyesi'nin hibe araçları geldi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse’nin girişimleri sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gönderilen iki çöp toplama ve yol süpürme aracı geldi.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
Yozgat Belediyesi'nin hibe araçları geldi

Yaklaşık değeri 2 milyon 100 bin lira olan araçlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü filosuna katıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat’ımızın menfaatine olacak her alanda çalışmalarımızı ve girişimlerimizi sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız girişimler sonucunda 2 adet 13+ 1 buçuk metreküp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracını hibe olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün filosuna kattık’’ dedi. Başkan Köse, kış mevsiminin çetin yaşandığı Yozgat’ta, araçların temizlik hizmetlerinde kullanacağını söyledi. Köse, ‘’Araçlarımızın yaklaşık değeri 2 milyon 100 bin liradır. Güçlü hükümet desteğini her zaman yanımızda hissettik. Araçların belediyemize tahsisinde bize büyük kolaylık sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Yozgat için araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

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Yozgat Belediyesinin Hibe Araçları Geldi
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