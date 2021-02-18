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Yozgat Belediyesi kar temizleme çalışması

YOZGAT Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:05
Yozgat Belediyesi kar temizleme çalışması

Belediye ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde iş makinelerinin topladığı kar yığınlarını kamyonlarla kent dışına taşıyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, karla mücadele ekiplerin 101 personel ile görevinin başında olduğunu söyledi. Stoklarda 4 bin ton tuz karışımı mıcır, 20 bin litre de solüsyon bulunduğunu aktaran Köse, "18 iş makinesi ve kamyon ile mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görevi başında, yoğun kar yağışında yollarımızı açık tutmak için büyük gayret gösteriyor." dedi. Köse, kentin son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşadığını, karın yağmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yeter ki kar yağsın, biz belediye olarak temizlemeye razıyız. Su kaynaklarımız azalıyor, yer altı ve akarsuların artması için kara büyük ihtiyacımız var. İnşallah bundan sonra da kar yağışı devam eder" diye konuştu. Köse, suların tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kar yağsa da kuraklık devam ediyor. İlimiz yeterince yağış almadı. Barajlarımızda su seviyesi azalıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını, israf etmemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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Yozgat Belediyesi Kar Temizleme çalışması
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