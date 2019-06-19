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Yozgat Ankara'da

HİZMET-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ sekizinci günü Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında başladı.

Yozgat Ankara'da

HİZMET-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ sekizinci günü Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgat Ankara'da

Yürüyüşün bu bölümü için Yozgat ve Kırıkkale'den giden sendika üyelerinin de katılımı ile oluşan 220 kişilik grup, İncik Boğazı mevkiinde toplandı. Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 31 Mart'tan önce çalışanları işten çıkartmayacağına dair taahhütlerde bulunduğunu anımsattı. Verilen sözlere rağmen 97 çalışanın işten çıkartıldığını belirten Tanrıverdi, yapılanın haksızlık ve zulüm olduğunu söyledi. 

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