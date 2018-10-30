YOZGAT ALICI HER DERDE DEVA

Endemik Bitkiler konusunda araştırmalar yapıp, makaleler yazan Hasan Torlak, 'Yozgat'ın Endemik Bitkileri' konusundaki araştırma yazısında, Hititlerin en sevdiği ağaçlardan birisinin de alıç olduğuna dikkat çekti. Torlak, "Hititler, tanrılarına bu ağacın dibinde yakarırlardı. İlk defa Yozgat'ta keşfedildiğinden, bu ilimizden adını alan Yozgat Alıç'ı 'Crataegus yosgatica' endemik bir bitkidir. Hititlerin kutsal ağacı alıç, Yozgat'tan aldığı güzellikle, Sivas-Ankara karayolundan gelip geçenleri selamlamaktadır" dedi.

Yozgat'ta dağlık ve ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen 'sarı' ve 'kırmızı' renkli Alıç'ın kalp ve damarın dostu olduğu da kaydedildi. Marmelat olarak da tüketilen Alıç'ın yapılan klinik ve deneysel çalışmalar sonucunda kalbi koruyucu ve kalp kasını güçlendirici etkilerinin olduğu, kalp damarlarında kan akımını oldukça güçlü bir şekilde artırma özelliğine sahip olduğu ifade edildi.