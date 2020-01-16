YOZGAT'A KiMSE GELMEMiŞ

ABD’nin Ankara Büyükelçilik 2’inci Katibi olarak bir süre önce göreve başlayan William Fine Zeman, Türkiye’nin belirli büyük şehirlerden ibaret olmadığını belirterek, Yozgat’ı bugüne kadar kimsenin ziyaret etmemesi nedeniyle, yurt turuna Yozgat’tan başlamayı uygun bulduğunu söyledi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Zeman, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i makamında ziyaret etti, Yozgat hakkında bilgi aldı. Ziyaret öncesinde bir açıklama yapan Ankara Amerika Büyükelçilik 2’inci Katibi William Fine Zeman, Ağustos ayı içerisinde Ankara Büyükelçiliğinde görevce başladığını söyledi. 2015-2017 yılları arasında Ankara’da sözcü olarak çalıştığını belirten Zeman, ‘’Göreve geldikten sonra nereleri ziyaret ettik, nereleri ziyaret etmedik, nereleri ziyaret etmemiz gerekiyor noktasında bir çalışma yaptık. O yüzdün baktığımızda uzun süredir hiç kimse Yozgat’ı ziyaret etmemiş. Türkiye sadece Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana. Gaziantep değil, her yerini merak ediyorum. O yüzden böyle turlar yapmaya başladım’’ dedi. Daha önce Konya’ya gittiğini kaydeden Zeman, Denizli, Aydın, Urfa, Mardin, Gaziantep illerini de gezdiğini, bugünü de Yozgat’a ayırdığına anlattıb Zeman, ‘’Yozgat ile ilgili bilgilenmeye, bilgi almaya geldim. Buradan Tokat’a geçeceğim. Türkiye Yozgat’tan nasıl gözüküyor, sizlere göre her şey nasıl gidiyor onları öğrenmeye geldim’’ diye konuştu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ise, ABD diplomatı Zeman’ın ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Çelik, Zeman’ın İç Anadolu bölgesindeki illerin hem siyasi hem de ekonomik yapılarını incelemek amacıyla Yozgat’a da geldiğini kaydetti. Çelik, ‘’Bizde kendisini elimizden geldiği kadar ekonomik ve siyasi olarak Yozgat’ın gerçeklerini kendisiyle paylaşacağız. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz’’ifadelerini kullandı. Yapılan basın açıklamalarının ardından Çelik, Zeman’a Yozgat’ın sembolü olan saat kulesi kabartması Yozgat’tan çıkarılan ametis taşı hediye etti. Ziyarete Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız’da katıldı.