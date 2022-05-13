Yozgat'a hayırlı olsun

Proje dahilinde 5 adet yeni nesil öğrenme atölyesi oluşturulacak. Toplam bedeli bir milyon 350 bin olan atölyelerde; KOP Geri Dönüşüm ve Verimlilik Atölyesi, KOP Satranç ve Akıl Oyunları Atölyesi, KOP Astronomi-Havacılık ve Uzay Atölyesi, KOP Teknoloji-Dijital Mühendislik Atölyesi ve KOP Sanat-Tasarım Atölyesi olacak. KOP Yeni Nesil Öğrenme Merkezi projesi, KOP Enerji Merkezinden geçişi sağlanacak şekilde İmam Hatip Ortaokulu Binasının 3’üncü katı düşünülerek planlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Desteklerinden dolayı Valimiz Sayın 'a, KOP İdaresi Başkanlığına, Müdürlüğümüz AR-GE birimine ve projede emeği geçen herkese teşekkür eder, Ülkemize, ilimize, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.