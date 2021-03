YOZGAT'A ÇIKARTMA YAPTILAR

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve yapacakları hakkında bilgiler veren Yılmaz, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Yozgat’tan her ne kadar uzak olsalar da her zaman gönülleri ile Yozgat’a bağlı olduklarını söyleyen Yılmaz, her fırsatta Yozgat’a destek olmak için geleni yaptıklarını belirtti. DUYKON başkanlığı sürecini de değerlendiren Yılmaz, Pandemi nedeniyle talihsiz bir dönem yaşadıklarını ancak görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini ifade etti. 2020 yılında tüm dünyada olduğu kendilerinin de virüsten olumsuz yönden etkilendiklerini dile getiren Yılmaz, ‘’Hem İstanbul Federasyonu, Hem de DUYKON dönem Başkanlığının bize geçmesinden dolayı o süreci en ağır yaşayan bizler olduk. O şiddetli dönem İstanbul olarak bize tesadüf etti. Ancak geçen yılı biz efektif bir şekilde, verimli bir şekilde üzerimize düşen görevi layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz. Bizim de elimizde olmayan imkanlardan dolayı yapmak istediğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz birçok şeyi de yapamadığımızı belirtmek istiyoruz. Ama sonuç itibariyle ciddi bir mesafe kat ettiğimize inanıyoruz. 2021 yılında da bu görevi Bursa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Sedat Baran’a devrettik’’ dedi.

İstanbul Federasyonu olarak faaliyetlere devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, bundan sonraki süreçte İstanbul Yozgatlılar Federasyonu olarak yeni önerilere, fikirlere, yeni açılımlara sürekli açık olduklarını vurguladı. Mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresine kullanımı kendilerinde olan yurt binası ile ilgili yaşadıkları sıkıntıyı da anlatan Yılmaz, ‘’Bizim Yurdumuzla ilgili bir sıkıntımız oldu ama şu an için yurdumuz kapalı. O dönemde bize Yozgat basını, kamuoyu, hem de hemşerilerimiz ciddi manada bize karşı yapılan haksızlığa tepkiler verdiler. Sağduyulu bir kamuoyu oluştu, o süreci atlattık ama bu önümüzdeki dönemlerde de Federasyonun karşısına çıkartılacak bir engel. Bunun bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü Federasyon olarak 50-60 yıldır yapılmayan bir iş yapılıp, Yozgat’a bir marka, bir değer oldu. Bu konuda hem Federasyonun hem de işadamlarının katkıları var bunu korumak lazım’’ diye konuştu.

YOZGAT’TA BİR ZİHNİYET DEVRİMİNE İHTİYAÇ VAR

Yozgat’ta bir iş bir hizmet etmek için bazı noktaları aşması gerekiyor, aksi halde size her türlü duvarı ördüklerini dile getiren Yılmaz, ‘’Vali beye de bu koynu söyledim. Biz daha önceki dönemlerde tüm ilçelere kütüphaneler yapıyorduk. O zaman bile bölgenin idarecileri tarafından tepkilerle karşılaştık. Niye benim haberim yok gibi. Bir ağabeylik modeli var bunun kırılması gerekiyor. Ortak akla ihtiyaç var, Yozgat’ta bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Bütün şehirlerin bizim yaşadığımız sıkıntıların aynısını yaşıyorlar. İstanbul’da da bizden ayrı çalışan dernek ve federasyonlar var. Herkesin düşüncesi farklı olabilir ama siyasi bağlantı kurularak diğer ana yapılar zayıflatılmaya çalışılıyor. Bundan rahatsızız. Yozgat ile ilgili her türlü konuya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Memleketimizle ilgili her konuda inisiyatif almak, katkı sağlamak istiyoruz. Spora, siyasete, eğitime katkı sağlamak istiyoruz. Bizim ilk görevimiz bulunduğumuz bölgedeki insanlarımıza katkı sağlamanın yanı sıra fazlasını da buraya aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Kendi memleketimiz için sorumluluk almak, işbirliği yapmak ve destek vermek istiyoruz. Amacımız bundan sonraki dönemlerde de aynı bilinçle hareket ederek, Yozgat ve Yozgatlı için elimizi taşın altına koymaktır. Birlikte hareket eder, işbirliği içerisinde çalışırsak önümüzdeki dönemde her alanda çok daha iyi çalışmaların olacağına inanıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Toplantıya Başkan Ahmet Yılmaz’ın yanı sıra İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Sekreteri Kaan Pınarcıoğlu, BAYDEBİR Münih Dernek Başkanı Levent Gülten, BAYDEBİR Yöneticisi Dağıstan Kılıçaslan ve Almanya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Vekili Mustafa Çelik de katıldı. •İhsan Çelikkaya•