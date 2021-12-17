Yozgat'a AFAT desteği

Vali Polat, Yozgat’a verdiği desteklerden dolayı AFAD Başkanı Yunus Sezer’e teşekkür etti. AFAD Başkanı Sezer de, Yozgat Valisi Polat ile Yozgat’taki çalışmaları değerlendirdiklerini belirtip, yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı. AFAD Başkanı Sezer, valilerin ve kaymakamların çalışma alanlarından biri olan afet yönetiminde uzmanlaşmaları, etkin bir afet yönetimi sağlanması için eğitim program düzenlendiğini bildirdi. Sezer, daha önceleri afetle mücadelenin afet olduktan sonra gereğini yapmak olarak anlaşıldığını ifade etti, ‘’Afet öncesi yapabileceğiniz bir birim hazırlık, yapmamışsak bize afet sonrası 7 birime mal oluyor. O nedenle İstanbul dışında bütün illerde İl Afet ve Risk Azaltma Planlarını (İRAP) bitirdik. Mülki idare amirlerimizden görev yaptıkları illerde öncelikle bu planları uygulanabilir hale getirmelerini istirham ediyorum’’ dedi.