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Yozgat 46’ncı sırada

Yükseköğretim Kurulu (YÖK); 2021 yılına dair ‘Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği’ raporunu yayımladı.

31 Mayıs 2022 Salı 00:24
Yozgat 46’ncı sırada

Raporda; sınava giren adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına göre dağılımı yapıldı. Sınava giren tüm adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamasında Ankara ilk sırada yer aldı. Türkiye genelinde adayların başarı sıralaması ortalamaları 561 bin 146 olarak belirlenirken, Ankara'da sınava giren adayların bu ortalaması 520 bin 637 olarak kayda geçti. Yozgat ise başarı sırası ortalamasında 558 bin 806 ile 46’ncı sırada yer aldı. YKS verilerine göre 2021 yılında Yozgat’ta ikamet edip bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı 3 bin 213 oldu. Yozgatlı öğrencilerin en çok tercih ettiği şehirlerarasında 824 ile yine Yozgat yer aldı. Yozgat’ı 295 öğrenci ile Ankara, 161 öğrenci ile Sivas, 151 öğrenci ile Kayseri, 132 öğrenci ile Samsun, 121 öğrenci ile İstanbul, 111 öğrenci ile Tokat, 105 öğrenci ile Konya, 87 öğrenci ile Kırıkkale, 77 öğrenci ile Kırşehir izledi.
Yozgat’ta bulunan bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı ise 824 olarak açıklandı. Yozgat’a en çok öğrencinin geldiği 10 il sıralamasında ilk sırada 824 ile yine Yozgat yer aldı. Bunu 313 ile Ankara, 296 ile Kayseri, 137 ile Kahramanmaraş, 136 ile İstanbul, 135 ile Adana, 103 ile Mersin,98 ile Konya, 86 ile Gaziantep ve 84 ile Şanlıurfa’dan gelen öğrenciler oluşturdu. Haber Merkezi

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Yozgat 46’ncı Sırada
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