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Yöresel ürünlere ilgi

Ankara’da gerçekleştirilen Yöresel Ürünler etkinliğine, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinden katılan Emekçi Kadınlar Kooperatifinin yöresel ürünleri ilgi odağı oldu.

16 Kasım 2021 Salı 00:03
Yöresel ürünlere ilgi

Çayıralan Belediyesi Emekçi Kadınlar Kooperatifi (ÇEKOOP) tarafından Ankara Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Parkında gerçekleştirilen yöresel ürünler standını CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP eski Milletvekillerinden Emin Emin Koç, Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar ile birlikte ziyaret etti. İstanbul-Atlas yardımlaşma Derneği Başkanı Ferda Altıntaş tarafından organize edilen Ankara-Yenimahalle-Ragıp Tüzün parkında açılan yöresel ürünler etkinliğine Çayıralan’dan götürülen yöresel, organik ürünler ilgi gördü.  •Sümeyye İlhan•

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